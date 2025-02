Klépierre: croissance au rendez-vous et objectifs dépassés en 2024

L'exploitant de centres commerciaux Klépierre s'est félicité mercredi d'une année 2024 "excellente", au cours de laquelle la société a vu ses revenus croître nettement et dépasser les objectifs fixés.

( AFP / ERIC PIERMONT )

En 2024, les revenus locatifs nets du propriétaire de 70 centres commerciaux dans une dizaine de pays européens ont progressé de 6,3% et le chiffre d'affaires des commerçants présents dans ses centres a augmenté de 4%, selon un communiqué.

Son excédent brut d'exploitation (EBE), qui décrit la rentabilité des activités d'une entreprise, a ainsi grossi de 6,9% à 985,3 millions d'euros.

Et son cash-flow net courant, l'indicateur de rentabilité globale que la foncière utilise pour fixer ses objectifs, s'est accru de 5,3% pour atteindre 2,60 euros par action.

Cet indicateur ressort au-dessus de l'objectif initial, "entre 2,50 et 2,55 euros par action", que s'était fixé Klépierre en milieu d'année, et se situe également au-dessus des prévisions des analystes sondés par Bloomberg.

"2024 a été une année excellente (...) qui confirme la pertinence du positionnement stratégique de Klépierre" sur des centres commerciaux "de premier plan" situés dans des grandes métropoles européennes, s'est félicité le président du directoire Jean-Marc Jestin au cours d'une conférence téléphonique.

"Les grandes villes croissent et accaparent une grande partie de la croissance démographique et de la croissance économique. Notre positionnement est là, puisque le commerce suit la population", a-t-il poursuivi, estimant que ses centres commerciaux sont "encore plus plébiscités qu'avant, au détriment des autres formes de commerces moins rentables".

Les centres commerciaux du groupe ont accueilli 700 millions de visiteurs en 2024 et ont terminé l'année avec un taux de vacance des commerces de 3,5%.

Après une croissance déjà notable en 2023, Klépierre a dégagé 1,1 milliard d'euros de bénéfice net en 2024, un chiffre conforme aux prévisions des analystes sondés par Bloomberg et va proposer de verser un dividende de 1,85 euro par action.

L'année dernière, le groupe a acquis deux centres commerciaux à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et à Rome pour un montant total de 237 millions d'euros et a cédé parallèlement des actifs jugés "non stratégiques" pour 144 millions d'euros.

L'entreprise française aborde 2025 avec une "grande confiance", selon M. Jestin. Elle prévoit une hausse de 3% de son excédent brut d'exploitation et un cash-flow net courant par action compris entre 2,60 euros et 2,65 euros pour l'année prochaine.