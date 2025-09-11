Klépierre cale dans sa course
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 10:51
Une envolée stoppée net
Klépierre , spécialiste des centres commerciaux, a connu une trajectoire spectaculaire, passant d'un creux en octobre 2023 à un sommet en août 2025. Mais la correction de fin d'été, marquée par un repli sous les 33 EUR, installe désormais une phase de consolidation.
Des signaux techniques sous pression
La valeur affiche encore un solide bilan annuel et sur douze mois, mais la dynamique de court terme s'est inversée. Les cours se situent en effet sous les moyennes mobiles de 20 et 50 jours, traduisant une domination des vendeurs et un biais négatif immédiat.
Un seuil décisif à surveiller
Le titre évolue actuellement dans un couloir étroit : un support solide se dessine à 32,7 EUR tandis qu'une résistance ferme se situe à 34,1 EUR. Tant que ces bornes encadrent l'action, la prudence reste de mise. Seul un franchissement confirmé au-dessus de la résistance permettrait d'invalider ce scénario attentiste.
Valeurs associées
|33,3800 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
