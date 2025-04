Kleine Tan nommé CEO de SMCP Asie

(AOF) - SMCP, société mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, a nommé Kleine Tan au poste de CEO de SMCP Asie, poste qu'il occupe depuis le 1er avril 2025. Il a succédé à Jimmy Lam, qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe. Kleine Tan rejoint SMCP avec une solide expérience internationale et une profonde expertise du marché asiatique, ayant vécu et travaillé à Singapour, Tokyo, Shanghai et Hong Kong.

Plus récemment, il occupait le poste de président de Loewe Asie au sein du groupe LVMH.

Il a débuté sa carrière en 1999 chez Louis Vuitton dans les équipes retail et merchandising, avant de rejoindre Burberry où il a occupé des fonctions régionales dans les opérations retail et le merchandising.

En 2010, il rejoint Prada puis Miu Miu dans des fonctions similaires, avant d'être nommé en tant que managing director Asie-Pacifique et VP Japon & APAC chez Givenchy, où il a piloté le redressement stratégique et la croissance de l'activité dans la région.

