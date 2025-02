Klea Holding: la croissance rassure, les perspectives aussi information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Klea Holding s'inscrit en nette hausse lundi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2024.



L'ex-Visiomed Group indique avoir généré l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 17,3 millions d'euros, en hausse de 26% par rapport à 2023, avec une accélération au cours du second semestre.



Dans un communiqué paru ce matin, Klea Holding dit par ailleurs maintenir son objectif d'une amélioration continue de son résultat opération (Ebitda) sur l'exercice.



'2024 a été une année exceptionnelle pour Klea Holding avec une accélération de la performance financière du groupe, validant ainsi notre récente restructuration et notre stratégie', s'est félicité son directeur général Clément Pacaud.



Le cadre dirigeant évoque également des perspectives 'très prometteuses' pour la société, grâce à l'expansion de ses activités existantes, la diversification de son offre de services et son développement dans la région du Golfe.



L'année 2025 a débuté sur une dynamique positive, avec un record mensuel d'affluence en janvier, totalisant plus de 17.500 tests réalisés, soit environ 2,1 million d'euros de chiffre d'affaires et un million d'euros d'Ebitda pour 'Smart Salem', son réseau de centres d'analyses médicales numérisées de Dubaï, sur le seul mois de janvier.



L'action Klea Holding progressait de près de 4% lundi matin dans le sillage de cette publication, se classant dans le peloton de tête des plus fortes hausses du marché parisien en ce début de semaine.





Valeurs associées KLEA HOLDING (ex VISIOMED) 0,20 EUR Euronext Paris +3,36%