KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Un nouvel actionnaire rejoint Smart Health pour libérer son potentiel en Arabie Saoudite

Paris, le 31 mars 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce un changement dans la structure actionnariale et la gouvernance de sa joint-venture Smart Health en Arabie saoudite et fait le point sur le développement du centre médical KAFD à Riyad.

Un nouveau partenaire stratégique saoudien et une nouvelle gouvernance

Klea Holding a le plaisir d'annoncer qu'un nouveau partenaire stratégique au Moyen-Orient, Mobadara Investment, devrait remplacer les partenaires précédents (Abrar Communication, qui reste un actionnaire significatif et un soutien de Klea Holding, et The Siblings Prestige Company).

Mobadara Investment s'est engagé à financer Smart Health à hauteur de SAR 17 690 732,00 (~€4.4 M) par le biais d'une augmentation de capital et d'un prêt d'actionnaire.

Les parties se sont mises d'accord sur la séquence suivante :

Rachat des associés précédents par Klea Holding pour un montant symbolique.

Souscription par Mobadara Investment à une augmentation de capital de SAR 8 000 732,00 pour acquérir 70% de Smart Health, tandis que Klea Holding détiendra les 30% restants de la société.

En plus de l'augmentation de capital, injonction de Mobadara Investment d'un prêt d'actionnaire de SAR 9 690 000,00.

Injection de Klea Holding d'un prêt d'actionnaire de SAR 2 310 000,00 dont SAR 1 136 250,00 a déjà été libéré.

Le produit ci-dessus sera principalement utilisé pour accélérer l'ouverture du centre médical KAFD. Le nouveau partenaire, grâce à son engagement en capital et à sa présence sur place, soutiendra le développement de la société.

Ce nouveau financement conduira à la signature d'un nouveau pacte d'actionnaires entre Mobadara Investment et Klea Holding, afin de refléter les changements dans la gouvernance et la structure de l'actionnariat de la joint-venture Smart Health, Klea Holding conservant des sièges au conseil d'administration de Smart Health ainsi que des droits de veto sur les décisions clés. Ces modifications seront finalisées auprès du Saudi Business Council (conditions préalables à la réalisation de la transaction) et effectives dans les semaines à venir.

A l'issue de la transaction, Mobadara Investment détiendra le contrôle majoritaire de Smart Health et Klea Holding changera la méthode de consolidation de la filiale de l'intégration globale à la méthode de la mise en équivalence.

Focus sur l'ouverture du centre médical KAFD

Ce changement de gouvernance, bien que positif pour la coentreprise en termes de moyens financiers, a entraîné de légers retards dans le calendrier du projet. Le processus de transition nécessite une gestion prudente et du temps supplémentaire pour assurer une intégration transparente et un alignement des stratégies. Smart Health reste persuadée que le nouveau partenariat permettra une plus grande efficacité, un meilleur soutien financier global, ainsi que de meilleures perspectives pour l'achèvement du centre KAFD et l'expansion future de l'entreprise en Arabie saoudite.

Le centre médical de King Abdullah Financial District (KAFD) sera la nouvelle référence des centres médicaux de Riyad. Ce centre devrait transformer les services de santé dans le pays.

KAFD, le nouveau quartier central des affaires de Riyad, représente 25% de l'ensemble des espaces de bureaux de la ville. Le centre médical sera le premier du genre à KAFD, offrant des services de santé aux résidents, aux professionnels et aux visiteurs de ce centre financier en pleine effervescence. Cette nouvelle entreprise offrira bien plus de services aux nationaux, en plus des tests de visa médical pour les expatriés.

L'accord avec le contractant, INC, est déjà executé et un versement a été effectué pour la reprise des travaux.

Commentaires des dirigeants

« Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre de notre joint-venture », a déclaré Clément Pacaud, DG de Klea Holding. « Notre nouveau partenaire apporte un ensemble inestimable de forces et d'expertises et nous pensons que cela renforcera le potentiel à long terme du projet. Bien que nous soyons conscients du léger retard actuel de l'ouverture du centre KAFD, nous nous concentrons sur l'ensemble du projet et restons pleinement engagés à assurer le succès et la croissance continus de nos opérations en Arabie Saoudite. »

« En tant qu'actionnaire clé de Klea Holding, nous restons pleinement engagés à soutenir le développement de Smart Health en Arabie Saoudite. Nous sommes convaincus que ce nouveau financement et cette nouvelle structure de gouvernance apporteront beaucoup de succès à l'entreprise », a déclaré Radwan Samman, représentant d'Abrar Communication et de The Sibling Prestige Company.

Perspectives

La joint-venture, qui vise à révolutionner le secteur médical et du bien-être en Arabie Saoudite, est un élément clé de la stratégie plus large de Klea Holding dans la région du Golfe. L'entreprise a fait ses preuves au Moyen-Orient et reste optimiste quant aux opportunités qui s'offrent à elle dans la région.

« Nous considérons ce retard temporaire comme une opportunité de renforcer nos bases opérationnelles avec notre nouveau partenaire. Ce changement nous permet de mieux nous positionner pour le succès futur en Arabie Saoudite avec des centres supplémentaires potentiels dans les années à venir, comme discuté avec notre nouveau partenaire », a déclaré Clément Pacaud.

Klea Holding s'engage à développer des projets innovants et de haute qualité et à maintenir des relations solides avec toutes les parties prenantes dans la région du Golfe. L'entreprise continuera à tenir le marché informé des progrès réalisés au fur et à mesure que la joint-venture avancera vers sa prochaine phase.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

