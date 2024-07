KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Les actions Visiomed Group rebaptisées Klea Holding à compter d'aujourd'hui

Comme annoncé le 19 juin 2024, Visiomed Group devient Klea Holding, avec l'ambition de développer de nouvelles activités sur de nouveaux marchés.

Ce changement de nom de la société et cette nouvelle stratégie ont été ratifiés par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 26 juin 2024.

En conséquence, à compter de ce jour, les identifiants de l'action cotée sur Euronext Growth à Paris seront les suivants :

Libellé de l'action : KLEA HOLDING (en remplacement de VISIOMED GROUP)

Code ISIN de l'action : FR0013481835 (inchangé)

Code mnémonique de l'action : ALKLH (en remplacement de ALVMG)

Les actionnaires ont également approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration à une très large majorité avec des taux d'approbation des résolutions supérieur à 98% pour la partie Ordinaire et supérieur à 91% pour la partie Extraordinaire [1] .

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Hors Résolution 18 pour laquelle le Conseil d'administration recommandait de voter Contre