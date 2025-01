KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding renforce sa gouvernance

Paris, 28 janvier 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, a accueilli un nouveau membre au sein de son Conseil d'Administration : Raphael Smila, Expert-Comptable, entrepreneur et investisseur professionnel.

Lors de sa dernière réunion [1] , le Conseil d'Administration de Klea Holding a coopté, à l'unanimité, Raphael Smila comme administrateur avec effet à compter de cette date. Par ailleurs, la nomination de Raphael Smila en qualité d'administrateur sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale.

Raphael Smila est Expert-Comptable et Président d'un Family Office, détenant des participations dans plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie et des nouvelles technologies. Raphael Smila est par ailleurs actionnaire de Klea Holding.

Raphael Smila dispose de près de vingt ans d'expérience en finance d'entreprise et en financements complexes. Il conseille régulièrement ses clients dans le retournement d'entreprises.

Raphael Smila est Président de la Financière du Rond Point depuis dix ans et du Family Office LORO depuis quatre ans. Auparavant, Raphael a exercé au sein de cabinets d'audit et de sociétés financières à Londres.

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, déclare : « Le Conseil est ravi d'accueillir Raphael Smila en tant que nouvel administrateur. Fort de 20 ans d'expérience diversifiée dans le secteur financier et les nouvelles technologies, Raphael apporte une expertise entrepreneuriale et internationale importante précieuse pour accompagner l'évolution stratégique continue de l'entreprise dans de nombreux domaines. »

Le Conseil d'Administration de Klea Holding

Guillaume Bremond – Président

Clément Pacaud – Directeur Général

Anne Gaignard – Administratrice Indépendante

Axel Richebraque – Administrateur Indépendant

Raphael Smila – Administrateur

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

[1] Conseil d'Administration en date du 20 décembre 2024