KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding rachète le solde des BSA PARK afin d'annuler définitivement les derniers instruments dilutifs
information fournie par Actusnews 25/09/2025 à 07:30

Paris, 25 septembre 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, annonce avoir procédé au rachat des 22 831 050 BSA PARK encore en circulation pour un montant total de 1 278 539 € en vue de leur annulation, ce qui évite tout risque de dilution future.

Le prix retenu ressort à 0,056 € / BSA contre une valeur implicite de 0,085 € sur la base du cours de Bourse actuel, ce qui assure une création de valeur immédiate pour les actionnaires. La Société a également négocié un étalement des paiements à sa main, sur une période de 24 mois, soit jusqu'au 23 septembre 2027 au plus tard et sans intérêt, afin de pouvoir assurer une priorité de la trésorerie disponible (3,2 M€ au 30 juin 2025) aux besoins éventuels des filiales Smart Salem à Dubaï et Smart Health en Arabie Saoudite.

Pour mémoire, Klea Holding avait annoncé fin août avoir procédé au rachat et à l'annulation de 20 000 652 BSA PARK en circulation. Cette opération porte sur le solde des BSA PARK qui étaient encore en circulation.

Raphael Smila, PDG de Klea Holding, déclare : « Par cette opération, nous confirmons notre ambition de créer de la valeur pour les actionnaires, notamment par l'annulation des instruments dilutifs devenus inutiles, Klea Holding ayant désormais les moyens d'autofinancer le développement de ses activités. Je tiens également à remercier l'engagement de Park Partners qui a accepté de renoncer à l'exercice des BSA en sa possession, de les céder à un prix inférieur à la valeur implicite et d'étaler les paiements dans le temps et à notre main. »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94148-alklh-cp-rachat_bsa_solde_fr.pdf

