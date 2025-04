KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding continue d'afficher une solide performance financière en 2024 et des perspectives favorables pour 2025

+26% de croissance du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023, malgré la fermeture pour 6 mois du centre médical City Walk de Smart Salem, avec une forte accélération au S2 2024 ;

4,4 M€ d'EBITDA normalisé (marge d'EBITDA de 25%), et 3,3 M€ d'EBITDA consolidé (amélioration de +1,1 M€ par rapport à 2023) hors impact potentiel de l'indemnisation de l'assurance pour interruption d'activité ;

Résultat net normalisé de 1,8 M€ (marge nette de 11 %), et résultat net consolidé de 1,4 M€ (amélioration de +0,5 M€ par rapport à 2023) hors impact potentiel de l'indemnisation de l'assurance pour interruption d'activité ;

Trésorerie brute supérieure à 3,0 M€ et dette financière nette réduite à 1,3 M€

(amélioration de 2,9 M€ vs déc-23) ;

(amélioration de 2,9 M€ vs déc-23) ; Forte dynamique attendue pour les activités de Smart Salem et le développement de Smart Health au 1 er trimestre 2025.

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, présente ses résultats financiers non audités pour 2024 [1] .

Smart Salem confirme la forte croissance de son chiffre d'affaires en 2024 à 17,3 M€, malgré des événements exceptionnels défavorables

La filiale de Klea Holding à Dubaï affiche une croissance de son chiffre d'affaires de +26% en 2024 par rapport à 2023 :

Les activités de Medical Fitness ont continué à croître fortement au cours de l'année (+22%) : Croissance de la fréquentation des centres DIFC et DKP supérieure aux attentes ; Fermeture du centre médical City Walk d'avril à octobre atténuée par un brillant redémarrage de l'activité au 4 ème trimestre ;

Stratégie de diversification validée par la croissance significative du segment Bilan de Santé (+137%).

La performance opérationnelle bénéficie de la croissance rentable de l'activité et d'un contrôle efficace des coûts

L'EBITDA [2] consolidé de Klea Holding atteint 3,3 M€ en 2024 (amélioration de +1,1 M€ vs 2023) :

La croissance de Smart Salem reste rentable malgré les événements climatiques avec 6,5 M€ d'EBITDA en 2024 (amélioration de +2,0 M€ vs 2023), hors impact positif potentiel de l'indemnisation par l'assurance de la perte d'exploitation sur City Walk (estimation basse de la Direction : plus de 2,0 M€) : DIFC et DKP atteignent leur objectif de rentabilité avec la croissance de 2024 ; La fermeture de City Walk pour 6 mois a induit une rentabilité négative limitée du centre grâce à un suivi étroit des coûts sur la période ; Les frais généraux et administratifs restent stables pour compenser la perte d'activité induite par les événements climatiques ; Légère augmentation des coûts sur Klea (+0,6 M€) liée à l'augmentation des investissements dans le développement commercial, atténuée par la diminution des frais généraux et administratifs ; Les coûts dédiés à Smart Health continuent d'augmenter en raison de l'accélération du projet au cours de la période (+0,2 M€ par rapport à 2023).



Résultat net consolidé de 1,4 M€ (+0,5 M€ vs. 2022)

Dotations impactées par l'effet en année pleine du nouveau centre DKP, lancé en mars 2023 (-0,2 M€ vs 2023) ;

Résultat financier de -0,5 M€ (amélioration de +0,7 M€ vs. 2023) grâce à la réduction importante de la dette financière du Groupe en 2024 ;

Impôt de -0,3 M€ en raison de la mise en œuvre de l'impôt sur les sociétés à Dubaï ;

Résultat non récurrent, perte de valeur et impact des intérêts minoritaires pour un total de +0,5 M€.

Un bilan solide avec une trésorerie plus élevée et une dette sous contrôle

Dette financière nette réduite à 1,3 M€ (amélioration de - 2,9 M€ par rapport à décembre 23) :

Trésorerie brute supérieure à 3,0 M€ ;

Dette financière massivement réduite.

L'EBITDA consolidé non audité, le résultat net et la position de trésorerie ne tiennent pas compte de l'indemnisation potentielle par l'assurance de la perte d'exploitation subie par City Walk entre avril et octobre 2024. Le groupe a soumis une demande d'indemnisation [3] et s'attend à ce que les discussions en cours aboutissent rapidement.

Les premières perspectives pour 2025 sont très positives

Smart Salem a enregistré un nouveau record de fréquentation en janvier 2025 [4] et continue sur sa lancée. Le volume d'activité de Smart Salem est attendu à plus de 50 000 tests au 1 er trimestre 2025 (soir une croissance de +30% par rapport au T1 2024).

L'arrivée d'un nouvel investisseur dans Smart Health et l'engagement du financement du projet dans le KAFD [5] témoignent de l'accélération du projet Smart Health.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Annexes :

Compte de résultat consolidé synthétique au 31/12/2024 (non audité)

31/12 - M€ - non audité 2024 2023 Var. 24/23 Chiffre d'affaires Smart Salem 17,3 13,7 +3,6 Marge brute 12,2 10,2 +2,0 EBITDA 3,3 2,2 +1,1 Bénéfice d'exploitation 1,7 0,7 +0,9 Résultat net 1,4 0,9 +0,4

Passage du bénéfice d'exploitation à l'EBITDA (non audité)

12/31 - millions d'euros - non audité EXERCICE 2024 Bénéfice d'exploitation 1,7 Dotation aux amortissements et provisions +1,6 EBITDA 3,3

EBITDA ajusté et résultat net au 31/12/2024 (non audité)

31/12 - M€ - non audité EXERCICE 2024 EBITDA 3,3 Bénéfice non récurrent Klea + Demiosiv -0,6 Coûts non récurrents et litiges Klea + Demiosiv +0,5 Coûts non récurrents Smart Salem +0,3 Frais de développement Smart Health +0,9 Indemnisation de la perte d'exploitation ND Sommes des ajustements +1,1 EBITDA ajusté 4,4

Résultat net 1,4 Ajustements de l'EBITDA +1,1 Annulation des intérêts des prêts aux actionnaires -0,2 Résultat exceptionnel -0,5 Somme des ajustements +0,4 EBITDA ajusté 1,8

[1] Les états financiers audités sont en cours de préparation et le rapport annuel audité sera disponible sur le site Internet de la Société le 30 avril 2025

[2] EBITDA = Résultat opération + Dotations aux amortissements et provisions

[3] Klea Holding poursuit sa forte croissance au premier semestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 7,9 MEUR (+23% vs. S1-23) et un EBITDA normatif de 1,8 MEUR (+135% vs. S1-23) & Klea Holding affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2024

[4] Les centres Smart Salem de Klea Holding démarrent 2025 avec un nouveau record de fréquentation en janvier

[5] Un nouvel actionnaire rejoint Smart Health pour libérer son potentiel en Arabie Saoudite