KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2024

Paris, le 30 octobre 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce avoir déposé auprès d'Euronext et mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2024. Le rapport financier semestriel est disponible sur www.kleaholding.com , rubrique Espace Investisseurs, Rapports financiers.

Performance financière

Le semestre est à nouveau très positif pour Klea Holding, porté par le dynamisme de sa filiale Smart Salem et notamment marqué par :

La capacité du Groupe à pérenniser sa forte croissance avec un chiffre d'affaires en augmentation (+23%), portée des volumes de tests Medical Fitness et Bilans de santé en hausse malgré la fermeture temporaire du centre médical City Walk d'avril à octobre 2024, en lien avec les fortes inondations subies ;

La forte amélioration de l'EBITDA à 1,9 M€ ajusté des éléments non récurrents (+1,1 M€ d'euros vs. S1-23), et du résultat net à 0,6 M€ ajusté des éléments non récurrents (+1,4 M€ d'euros vs. S1-23) ;

Le désendettement du Groupe, la dette financière nette passant de 5,0 M€ au 31 décembre à 2,9 M€ au 30 juin 2024.

Mise en place d'un emprunt obligataire de type Credit-Linked Note (CLN) et des « BSA Providence »

Le Conseil d'Administration a autorisé l'émission par la Société d'un Credit-Linked Note et des BSA « Providence » donnant l'opportunité aux investisseurs ou gérants ayant souscrit au CLN d'investir au capital de la Société (2 040 000 BSA maximum, au prix d'exercice de 0,25 €), et dont les modalités sont détaillées dans le rapport financier semestriel.

A la date du présent rapport, le montant emprunté dans le cadre du CLN s'élève à 1 550 000 euros et aucun BSA Providence n'a été émis.

Décision unanime du Conseil d'administration de Klea Holding de ne pas soutenir le projet d'offre visant à lancer une offre publique de d'achat amicale sur toutes les actions en circulation de la Société

Le 18 septembre 2024, Klea Holding a reçu un projet d'offre visant à lancer une offre publique d'achat amicale sur toutes les actions en circulation de la Société. L'objectif du consortium a l'initiative de ce projet d'offre était d'obtenir le soutien du Conseil d'Administration de Klea Holding.

Sur la base du rapport d'évaluation indépendant mandaté par le Conseil d'Administration, à la lumière des multiples chantiers initiés au cours du dernier mois (audits, prévisions, financement, aval de l'actionnaire de référence) et après diverses interactions avec ses conseils, le Conseil d'administration de Klea Holding, lors de sa réunion du 22 octobre 2024, a décidé à l'unanimité de ne pas apporter son soutien à l'Offre .

Le Conseil considère que les éléments constitutifs de l'Offre n'extériorisent pas une juste valorisation du Groupe et n'offrent pas les garanties minimales d'un taux de succès acceptable dans son exécution potentielle.

Perspectives 2024

Klea Holding poursuit sa trajectoire de croissance au cours du 3 ème trimestre 2024 avec une croissance des volumes de +15% par rapport au 3 ème trimestre 2023 et a annoncé la réouverture du centre médical City Walk le 14 octobre 2024, conformément au calendrier annoncé.

Cette tendance sera accompagnée d'une maîtrise des charges d'exploitation et de structure du groupe et devrait ainsi permettre une amélioration constante de l'EBITDA au second semestre.

* * *

Eléments financiers clés au 30/06/2024

k€ - données non auditées 06/2024 06/2023 Variation CA Medical Fitness 7 498 6 366 +1 132 CA Bilans de santé 358 14 +344 Chiffre d'affaires consolidé 7 856 6 380 +1 476 Résultat d'exploitation 534 (184) +718 Résultat net de l'exercice (part du Groupe) 59 (675) +734

k€ - données non auditées 06/2024 12/2023 Variation Capitaux propres 26 776 24 102 +2 674 Emprunts et dettes financières 5 663 7 926 (2 263) (-) Disponibilités et Valeurs mobilières de placement (2 767) (2 965) +198 Dette financière nette 2 896 4 961 (2 065)

Eléments normalisés au 30/06/2024

k€ - données non auditées 06/2024 06/2023 Variation EBITDA normalisé 1 858 787 + 1 071 Résultat net normalisé 628 (770) +1 398

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr