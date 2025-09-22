KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding améliore fortement ses résultats semestriels et confirme ses objectifs grâce à des tendances d'activité très favorables

+46% de croissance du chiffre d'affaires semestriel, porté par la hausse du nombre de tests ;

+118% de croissance de l'EBITDA normalisé (3,9 M€), soit un taux de marge normalisé de 33,8% ;

2,6 M€ d'EBITDA consolidé et 1,1 M€ de résultat net consolidé (part du Groupe) ;

3,2 M€ de trésorerie brute et un endettement financier net de seulement 1,9 M€ ;

Confirmation des piliers stratégiques : forte amélioration de l'EBITDA, désendettement du Groupe et retour aux actionnaires.

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, présente ses résultats financiers non audités pour le 1 er semestre 2025 [1] .

30/06 - M€ - non audité S1 2025 S1 2024 Var. 25/24 Chiffre d'affaires 11,5 7,9 +3,6 +46% EBITDA normalisé 3,9 1,9 +2,0 +118% EBITDA 2,6 1,3 +1,3 +98% Résultat d'exploitation 1,7 0,5 +1,2 +240% Résultat net (part du Groupe) 1,1 0,1 +1,0 x19

Le meilleur bénéfice net de la société sur un 1 er semestre depuis sa création

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe s'élève à 11,5 M€, en croissance de +46%, porté par la performance commerciale de Smart Salem, la filiale de Klea Holding à Dubaï, malgré l'impact défavorable des variations de taux de change (-2 points). Cette performance est le fruit de la croissance continue des volumes de tests réalisés ans les 3 centres médicaux digitalisés, notamment les tests Bilans de santé qui montent en puissance.

Cette croissance a généré un effet de levier sur la rentabilité, de sorte que l'EBITDA de Smart Salem atteint 4,8 M€ (42% du chiffre d'affaires) et a permis de doubler l'EBITDA consolidé du Groupe qui s'élève à 2,6 M€.

Cet EBITDA tient compte d'éléments à caractère non normatifs, principalement :

La restructuration du Groupe (-2,1 M€) afin d'améliorer de façon structurelle la rentabilité par une réduction des coûts centraux et des filiales (départ des deux derniers salariés de la Société, résiliation du contrat de location des bureaux et des services associés, dénonciation de contrats de prestations et réduction significative des frais juridiques, simplification organisationnelle de Smart Salem) ;

Les frais de développement (-0,4 M€) de la filiale Smart Health [2] en Arabie Saoudite ;

L'indemnisation encaissée (+1,2 M€), conforme aux indications communiquées en juin dernier, pour couvrir partiellement la perte d'exploitation de Smart Salem lors de la fermeture d'un centre en raison des évènements climatiques de 2024.

Retraité de ces éléments, l'EBITDA normatif ressort à 3,9 M€.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-0,9 M€), des frais financiers (-0,2 M€) et de l'impôt (-0,3 M€), le bénéfice net semestriel ressort à 1,1 M€. Il s'agit de la meilleure performance de la société sur un 1 er semestre depuis sa création.

Des perspectives opérationnelles très favorables, conformes aux objectifs annuels

Le Groupe est très confiant pour le 2 nd semestre et avance sur chacun de ses objectifs stratégiques.

Pour Smart Salem, les équipes sont pleinement mobilisées pour continuer cette croissance, développer l'offre de Bilans de santé dans tous les centres et travailler avec les autorités pour l'ouverture d'un nouveau centre, afin de compléter le maillage du territoire. Dans le même temps, une attention nouvelle est portée sur la gestion rigoureuse des coûts et le focus sur le développement des activités. Smart Salem doit ainsi être en mesure d'atteindre son objectif de générer un EBITDA annuel compris entre 8 et 9 M€ (à taux de change constant) contre 6,5 M€ en 2024.

Le Groupe est également mobilisé sur le lancement de l'activité de Smart Health en Arabie Saoudite. Une nouvelle étape majeure vient d'être franchie avec la signature du pacte d'associé avec Mobadara lnvestment. Les procédures préalables à la reprise des travaux sont en cours et le Groupe espère redémarrer le chantier du 1 er centre médical digitalisé à KAFD à Riyad au 4 ème trimestre 2025 pour une finalisation du chantier d'ici à la fin de l'année et une ouverture projetée en 2026.

Outre les coûts non récurrents supportés au 1 er semestre 2025, Klea Holding a également réalisé une avance en compte courant de 1,875 MSAR (0,4 M€), à parité avec son partenaire, pour couvrir l'acompte relatif à la reprise des travaux. Le solde des dépenses à venir (Capex & Opex) sera majoritairement pris en charge par Mobadara lnvestment selon les termes du pacte d'actionnaires.

Ainsi, Klea Holding confirme son ambition de fort développement dans la région du Golfe, tout en assurant une stricte maîtrise des coûts, aussi bien au niveau des filiales que du Groupe. A ce titre, l'essentiel des mesures d'optimisations ont été mises en œuvre et comptabilisées au 30 juin 2025. Klea Holding maintient donc son objectif de générer un EBITDA consolidé 2025 très nettement supérieur à celui de 2024 (3,3 M€).

Un désendettement important et une politique engagée de retour aux actionnaires

30/06 - M€ - non audité 30/06/2025 31/12/2024 30/06/2024 Capitaux propres 27,5 27,8 26,8 Emprunts et dettes financières 5,1 5,9 5,7 (-) Disponibilités et valeurs mobilières de placement -3,2 -3,3 -2,8 Dette financière nette 1,9 2,6 2,9

Klea Holding a également assaini son bilan au 1 er semestre 2025, conformément à sa volonté stratégique, avec :

Des capitaux propres à un niveau stable et solide de 27,5 M€, malgré l'impact négatif des variations de taux de change ;

Une dette financière de 5,1 M€, dont 3,3 M€ à plus d'un an, et une trésorerie confortable de 3,2 M€ ;

Un endettement financier ramené à 1,9 M€, soit un ratio de dette nette / capitaux propres de seulement 7%.

Comme annoncé, l'intégralité de la dette de Smart Salem (0,3 M€ au 30 juin 2025) a été remboursée en septembre 2025.

Cette structure financière saine doit permettre à Klea Holding de poursuivre sereinement son plan de développement autour de ses deux filiales opérationnelles (Smart Salem et Smart Health), tout en engageant une politique volontaire de retour aux actionnaires.

Cette ambition a donné lieu au démarrage d'un programme de rachat d'actions depuis l'été et au rachat de 20 000 652 BSA PARK en circulation pour un montant total de 0,5 M€. La nouvelle Direction confirme ainsi son ambition de créer de la valeur pour les actionnaires par l'annulation des instruments dilutifs et des actions autodétenues.

