KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding adopte une nouvelle gouvernance et présente sa stratégie et ses objectifs

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe axé sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce la bonne tenue de son Assemblée générale annuelle [1] , le 10 juin 2025, à l'issue de laquelle a été acté le changement de gouvernance annoncé le 30 avril dernier [2] .

Comme annoncé, Raphael Smila, administrateur [3] et premier actionnaire contrôlant plus de 20% du capital de la Société [4] , a été nommé Président Directeur Général. Tarik El Aoufi, Mehdi El Jazouli et Romain Wastiaux, tous trois actionnaires, ont également été nommés administrateurs indépendants. Au total, les mandataires sociaux contrôlent près de 30% du capital, assurant ainsi un parfait alignement des intérêts avec l'ensemble des actionnaires.

Guillaume Bremond (ancien Président), Clément Pacaud (ancien Directeur Général), Anne Gaignard et Axel Richebraque ont quitté le Conseil d'administration comme prévu après avoir assuré une parfaite période de transition. Le Conseil d'administration les remercie pour leur engagement au service de la Société.

À l'occasion de sa prise de fonction, Raphael Smila, a déclaré :

« Depuis ma prise de fonction en qualité de Directeur Général Délégué, je me suis attaché à réduire significativement les coûts de KLEA HOLDING, en cohérence avec la nature de son activité de société holding. En tant que nouveau Président Directeur Général, je continuerai à être attentif à l'optimisation des coûts de KLEA HOLDING et de ses filiales afin d'améliorer la profitabilité et générer une trésorerie disponible plus importante. Les flux de trésorerie ainsi libérés devront prioritairement contribuer au désendettement du Groupe, afin de réduire au plus vite notre charge financière.

Par ailleurs, nos efforts porteront en priorité sur le renforcement de la performance et du développement de nos activités à Dubaï, ainsi que sur l'avancement de notre projet stratégique en Arabie Saoudite. À cet égard, je tiens à saluer les équipes opérationnelles de Smart Salem pour leurs résultats remarquables et leur niveau de rentabilité exceptionnel.

Enfin, je remercie sincèrement l'ensemble des actionnaires qui ont participé à l'Assemblée Générale et avec qui j'ai pu échanger. Ma nomination en qualité de PDG, ainsi que la constitution d'un Conseil d'administration composé d'actionnaires engagés, permettent de s'assurer que l'intérêt de l'ensemble des actionnaires sera préservé. Concrètement, aucune opération dilutive sur le capital n'est envisagée et les flux de trésorerie libérés devraient également permettre de relancer un programme de rachat d'actions, j'espère avant la fin de l'année. »

Réduction drastique des coûts de Klea Holding et de ses filiales

Depuis sa prise de fonction en tant que Directeur Général Délégué, Raphael Smila a initié un programme d'optimisation de la structure de coûts de la Société KLEA HOLDING. Celui-ci a notamment conduit au départ des deux derniers salariés de la Société, à la résiliation du contrat de location des bureaux ainsi que des services associés, à la dénonciation de certains contrats de prestations et à une réduction significative des frais juridiques. Parallèlement, au niveau de Smart Salem, des fonctions non opérationnelles très coûteuses ont été supprimées. Ces opérations de restructuration ont certes engendré des coûts ponctuels importants au cours du premier semestre 2025, mais elles ont permis d'assainir durablement la base de coûts du Groupe.

EBITDA 2025 attendu en très nette amélioration

La réduction drastique des coûts permettra d'améliorer sensiblement et durablement les résultats du Groupe : en dépit des coûts ponctuels du 1 er semestre, l'EBITDA [5] annuel 2025 de la filiale opérationnelle Smart Salem est aujourd'hui projeté entre 8 et 9 M€ [6] (contre 6,5 M€ en 2024) et KLEA HOLDING devrait générer un EBITDA consolidé 2025 très nettement supérieur à celui de 2024 (3,3 M€).

Poursuite et accélération du désendettement du Groupe

Les options de financement actuellement offertes à KLEA HOLDING sont particulièrement coûteuses. Dans ce contexte, KLEA HOLDING entend poursuivre le remboursement de la dette Equisafe selon l'échéancier convenu. Suivant la trésorerie dégagée par Smart Salem, des remboursements anticipés pourront également être envisagés, dans le but de réduire la charge financière du Groupe.

Quant à la dette de Smart Salem, elle devrait être intégralement remboursée en août prochain. Les dettes bancaires accordées pour la construction des trois centres auront donc été intégralement remboursées et de manière anticipée. Cependant, il convient de s'assurer que Smart Salem dispose d'une trésorerie suffisante pour poursuivre son développement. Ce juste équilibre est indispensable pour continuer à créer de la valeur pour les actionnaires à court et moyen terme.

Point sur les différents projets en cours

KLEA HOLDING avance sur les différents projets en cours et peut aujourd'hui communiquer sur :

Développement de Smart Salem (Dubaï) : Les 3 centres fonctionnent très bien, comme en témoigne le nouveau record d'activité enregistré en avril dernier [7] , et les équipes sur place, toujours très impliquées dans le développement de l'activité, travaillent sur le projet d'ouverture d'un nouveau centre, en accord avec les autorités locales, afin de compléter le maillage du territoire.

: Les 3 centres fonctionnent très bien, comme en témoigne le nouveau record d'activité enregistré en avril dernier [7] , et les équipes sur place, toujours très impliquées dans le développement de l'activité, travaillent sur le projet d'ouverture d'un nouveau centre, en accord avec les autorités locales, afin de compléter le maillage du territoire. Etat d'avancement de Smart Healh (Arabie Saoudite) : Comme annoncé le 31 mars dernier [8] , le processus réglementaire lié à la transition actionnariale a été engagé et se poursuit au rythme de l'administration locale. Cette étape juridique est un préalable à la reprise des travaux de construction du futur centre médical KAFD à Riyad désormais espérée d'ici à la fin de l'année pour une ouverture projetée en 2026.

: Comme annoncé le 31 mars dernier [8] , le processus réglementaire lié à la transition actionnariale a été engagé et se poursuit au rythme de l'administration locale. Cette étape juridique est un préalable à la reprise des travaux de construction du futur centre médical KAFD à Riyad désormais espérée d'ici à la fin de l'année pour une ouverture projetée en 2026. L'indemnité relative à la perte d'exploitation subie en 2024 : A ce jour, le « Loss Adjuster », expert mandaté par la compagnie d'assurance, a estimé la perte d'exploitation de 7,5 MAED (1,8 M€) que la compagnie ne prendrait en charge qu'à hauteur de 63%. La Société analyse en détail cette proposition et veillera à protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires.

Un point sur ces différents dossiers sera fait en fonction de leurs avancées et au plus tard à l'occasion de la publication des résultats semestriels.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] L'ensemble des résolutions approuvées par le Conseil d'administration ont été adopté

[2] Klea Holding convoque son assemblée générale annuelle et annonce un changement de gouvernance

[3] Klea Holding renforce sa gouvernance

[4] Cf. rapport financier annuel 2024

[5] Résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements et provisions

[6] Sur la base des taux de change actuels, soit EUR/AED = 4,23

[7] Klea Holding démarre fort le deuxième trimestre 2025 avec un nouveau record en avril pour sa filiale Smart Salem

[8] Un nouvel actionnaire rejoint Smart Health pour libérer son potentiel en Arabie Saoudite