KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 18/08/2025 à 18:00

Paris, 18 août 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 12/08/2025 FR0013481835 50 000 0,1955 XPAR
KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 13/08/2025 FR0013481835 50 000 0,195 XPAR
KLEA HOLDING 969500ZH8PE9A98GLY06 14/08/2025 FR0013481835 50 000 0,193 XPAR

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xphpkZRqZm7Fl25ylcmba2RjZpeSx2ObmWaVxJVqap6Uappnx2pka5zKZnJkm2pp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93653-alklh_cp_rachat_actions_2025-08-18.pdf

