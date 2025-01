KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :

526 386 titres

40 549,35 € en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 076 965 titres 196 612,33 EUR 290 transactions VENTE 1 114 775 titres 211 260,74 EUR 245 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

517 627 titres

35 328,45 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 19/02/2024, les moyens suivants ont été mis à disposition :

287 791 titres

75 000,00 € en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Achats Vente ALVMG FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 290 1 076 965 196 612,33 245 1 114 775 211 260,74 20240701 0 0 0,00 0 0 0,00 20240702 0 0 0,00 0 0 0,00 20240703 0 0 0,00 0 0 0,00 20240704 0 0 0,00 0 0 0,00 20240705 0 0 0,00 0 0 0,00 20240708 1 1 0,17 2 7 761 1 396,97 20240709 1 1 0,18 1 1 0,18 20240710 1 1 0,18 1 1 0,18 20240711 1 1 0,18 1 1 0,18 20240712 1 1 0,18 1 1 0,18 20240715 1 1 0,18 1 1 0,18 20240716 1 1 0,18 1 1 0,18 20240717 1 1 0,18 1 1 0,18 20240718 1 1 0,18 1 1 0,18 20240719 0 0 0,00 0 0 0,00 20240722 1 1 0,18 1 1 0,18 20240723 1 1 0,18 1 1 0,18 20240724 1 1 0,18 1 1 0,18 20240725 1 1 0,19 1 1 0,19 20240726 1 1 0,18 1 1 0,18 20240729 1 1 0,18 1 1 0,18 20240730 1 1 0,18 1 1 0,18 20240731 1 1 0,18 1 1 0,18 20240801 1 1 0,18 1 1 0,18 20240802 1 1 0,18 1 1 0,18 20240805 1 1 0,18 1 1 0,18 20240806 3 6 757 1 122,33 1 1 0,17 20240807 1 1 0,17 2 17 551 2 938,04 20240808 1 1 0,17 1 1 0,17 20240809 4 15 466 2 545,40 1 1 0,17 20240812 3 10 761 1 778,77 1 1 0,17 20240813 1 1 0,17 1 1 0,17 20240814 3 3 782 617,98 5 50 573 8 562,48 20240815 3 13 041 2 179,12 1 1 0,17 20240816 4 17 391 2 892,00 1 1 0,17 20240819 3 10 421 1 719,47 16 174 998 32 231,78 20240820 10 79 551 13 771,13 1 1 0,18 20240821 3 17 581 2 904,38 1 1 0,17 20240822 3 14 605 2 438,09 3 29 721 5 105,44 20240823 3 17 231 2 920,62 2 14 731 2 563,19 20240826 4 24 461 4 111,71 1 1 0,17 20240827 2 6 011 982,20 1 1 0,17 20240828 5 29 121 4 649,43 2 10 164 1 646,57 20240829 2 5 571 881,33 1 1 0,16 20240830 9 47 831 7 984,45 10 102 209 17 193,38 20240902 3 7 888 1 309,91 2 14 981 2 567,74 20240903 2 914 153,01 1 1 0,17 20240904 2 6 651 1 114,71 2 6 961 1 191,72 20240905 1 1 0,17 4 23 951 4 211,05 20240906 2 8 391 1 448,29 2 4 311 759,60 20240909 3 17 108 2 938,72 1 1 0,17 20240910 4 21 721 3 674,12 1 1 0,17 20240911 4 20 271 3 372,47 1 1 0,17 20240912 1 1 0,17 5 54 551 9 292,73 20240913 2 8 131 1 398,53 1 1 0,17 20240916 2 2 0,34 2 4 461 780,67 20240917 4 22 191 3 802,44 2 4 401 775,46 20240918 1 1 0,17 2 4 581 793,43 20240919 1 1 0,17 2 4 521 786,65 20240920 4 16 642 2 840,33 3 14 391 2 545,91 20240923 3 10 431 1 818,38 7 50 300 9 316,37 20240924 1 1 0,24 11 90 001 21 960,24 20240925 6 38 891 8 762,01 2 3 301 779,04 20240926 8 54 711 11 470,82 2 3 591 802,59 20240927 3 17 431 3 481,13 5 28 741 6 236,80 20240930 3 6 635 1 402,58 3 15 791 3 474,02 20241001 2 2 415 504,74 3 15 601 3 358,61 20241002 2 6 325 1 331,42 1 1 0,21 20241003 2 3 005 637,06 5 31 891 7 024,16 20241004 2 7 131 1 536,74 4 20 001 4 448,84 20241007 2 7 251 1 598,85 1 1 0,22 20241008 4 23 861 5 160,83 1 1 0,22 20241009 1 1 0,22 6 38 711 8 509,70 20241010 2 7 451 1 639,22 4 18 691 4 241,54 20241011 3 14 721 3 305,19 1 1 0,23 20241014 4 24 191 5 356,78 1 1 0,23 20241015 4 23 201 4 963,57 1 1 0,22 20241016 2 6 561 1 394,22 2 5 501 1 199,22 20241017 3 14 641 3 087,74 1 1 0,22 20241018 2 6 311 1 322,16 2 2 0,43 20241021 4 20 481 4 268,99 1 1 0,21 20241022 1 1 0,21 4 24 001 5 074,54 20241023 1 1 0,21 2 5 741 1 217,09 20241024 4 19 691 4 114,43 4 20 001 4 327,91 20241025 6 36 601 7 027,39 1 1 0,19 20241028 2 6 851 1 288,00 1 1 0,20 20241029 3 13 921 2 573,95 1 1 0,19 20241030 1 1 0,18 2 12 061 2 219,22 20241031 2 6 181 1 106,40 1 1 0,18 20241101 2 6 371 1 127,67 1 1 0,18 20241104 3 14 061 2 445,16 3 13 791 2 490,73 20241105 1 1 0,18 2 8 071 1 493,13 20241106 3 19 391 3 487,21 1 1 0,18 20241107 3 10 051 1 772,33 1 1 0,18 20241108 1 1 0,18 1 1 0,18 20241111 1 1 0,18 2 7 161 1 296,14 20241112 3 18 201 3 185,18 1 1 0,18 20241113 1 1 0,18 1 1 0,18 20241114 1 1 0,18 1 1 0,18 20241115 2 6 941 1 193,86 1 1 0,18 20241118 3 11 741 1 983,03 1 1 0,17 20241119 2 5 381 909,39 1 1 0,17 20241120 1 1 0,17 1 1 0,17 20241121 2 5 261 889,11 1 1 0,17 20241122 2 6 471 1 061,25 1 1 0,17 20241125 1 1 0,17 3 27 381 4 697,10 20241126 2 5 551 949,22 1 1 0,17 20241127 4 18 231 3 061,63 1 1 0,17 20241128 3 11 651 1 922,42 2 2 0,34 20241129 1 1 0,17 3 16 181 2 760,57 20241202 1 1 0,18 1 1 0,18 20241203 3 11 151 1 906,82 1 1 0,17 20241204 2 4 841 837,50 2 7 421 1 313,52 20241205 3 10 831 1 873,76 1 1 0,17 20241206 2 4 711 791,45 2 7 591 1 328,42 20241209 3 10 041 1 705,93 1 1 0,17 20241210 2 5 811 953,01 1 1 0,17 20241211 2 4 611 753,44 1 1 0,16 20241212 2 4 531 743,08 1 1 0,16 20241213 3 9 971 1 609,80 1 1 0,16 20241216 3 9 171 1 430,21 1 1 0,16 20241217 2 4 231 660,04 1 1 0,16 20241218 4 15 491 2 415,69 1 1 0,16 20241219 3 8 521 1 309,41 5 49 061 7 927,17 20241220 1 1 0,16 1 1 0,16 20241223 1 1 0,16 2 6 001 996,16 20241224 1 1 0,16 1 1 0,16 20241225 0 0 0,00 0 0 0,00 20241226 0 0 0,00 0 0 0,00 20241227 1 1 0,17 2 13 701 2 288,07 20241230 1 1 0,17 4 29 591 5 122,55 20241231 2 5 321 922,66 1 1 0,18