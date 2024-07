KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

517,627 titres

35 328,45 € en espèces

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 032 376 titres 213 569,79 EUR 292 transactions VENTE 802 540 titres 174 118,82 EUR 242 transactions

Il est à noter qu'au 29/12/2023, les moyens suivants du contrat KLEA HOLDING et PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, résilié le 16 février 2024, pour un contrat suspendu depuis le 5 janvier 2022 figuraient au compte de liquidité :

87 791 titres

9 235,84 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 19/02/2024, les moyens suivants ont été mis à disposition :

287 791 titres KLEA HOLDING

75 000,00 € en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Achats Vente ALVMG FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 292 1 032 376 213 569,79 242 802 540 174 118,82 20240101 0 0 0,00 0 0 0,00 20240102 0 0 0,00 0 0 0,00 20240103 0 0 0,00 0 0 0,00 20240104 0 0 0,00 0 0 0,00 20240105 0 0 0,00 0 0 0,00 20240108 0 0 0,00 0 0 0,00 20240109 0 0 0,00 0 0 0,00 20240110 0 0 0,00 0 0 0,00 20240111 0 0 0,00 0 0 0,00 20240112 0 0 0,00 0 0 0,00 20240115 0 0 0,00 0 0 0,00 20240116 0 0 0,00 0 0 0,00 20240117 0 0 0,00 0 0 0,00 20240118 0 0 0,00 0 0 0,00 20240119 0 0 0,00 0 0 0,00 20240122 0 0 0,00 0 0 0,00 20240123 0 0 0,00 0 0 0,00 20240124 0 0 0,00 0 0 0,00 20240125 0 0 0,00 0 0 0,00 20240126 0 0 0,00 0 0 0,00 20240129 0 0 0,00 0 0 0,00 20240130 0 0 0,00 0 0 0,00 20240131 0 0 0,00 0 0 0,00 20240201 0 0 0,00 0 0 0,00 20240202 0 0 0,00 0 0 0,00 20240205 0 0 0,00 0 0 0,00 20240206 0 0 0,00 0 0 0,00 20240207 0 0 0,00 0 0 0,00 20240208 0 0 0,00 0 0 0,00 20240209 0 0 0,00 0 0 0,00 20240212 0 0 0,00 0 0 0,00 20240213 0 0 0,00 0 0 0,00 20240214 0 0 0,00 0 0 0,00 20240215 0 0 0,00 0 0 0,00 20240216 0 0 0,00 0 0 0,00 20240219 4 20 641 4 946,78 1 1 0,24 20240220 2 4 151 977,15 2 8 601 2 065,96 20240221 5 28 381 6 502,85 2 8 441 2 049,47 20240222 1 1 0,24 8 54 401 13 347,05 20240223 2 4 521 1 116,69 3 15 061 3 837,54 20240226 2 4 651 1 154,38 6 31 761 8 172,44 20240227 4 24 481 5 975,90 10 49 261 13 118,76 20240228 6 45 871 12 116,26 1 1 0,28 20240229 1 1 0,26 7 35 051 9 171,14 20240301 2 5 141 1 313,01 1 1 0,26 20240304 3 14 801 3 629,21 1 1 0,25 20240305 2 5 121 1 237,23 1 1 0,24 20240306 2 5 041 1 224,97 1 1 0,25 20240307 3 14 501 3 418,62 1 1 0,24 20240308 1 1 0,24 3 14 601 3 504,28 20240311 5 34 151 7 920,58 1 1 0,24 20240312 2 4 701 1 099,09 4 20 751 4 983,38 20240313 2 4 861 1 154,00 1 1 0,24 20240314 2 4 811 1 137,32 1 1 0,24 20240315 4 23 241 5 347,81 1 1 0,24 20240318 2 4 511 1 045,65 1 1 0,23 20240319 2 4 491 1 032,03 1 1 0,23 20240320 2 4 481 1 017,19 2 8 581 1 989,08 20240321 2 4 531 1 030,35 1 1 0,23 20240322 1 1 0,23 1 1 0,23 20240325 3 12 881 2 876,05 6 37 541 8 830,15 20240326 6 38 795 8 914,88 9 53 011 12 932,68 20240327 5 35 621 7 478,05 5 10 791 2 449,51 20240328 3 13 731 3 071,35 4 8 691 2 029,79 20240329 0 0 0,00 0 0 0,00 20240401 0 0 0,00 0 0 0,00 20240402 3 13 231 3 008,04 1 1 0,23 20240403 2 4 541 1 026,27 2 3 541 817,97 20240404 2 4 561 1 021,67 3 7 231 1 677,59 20240405 2 4 571 1 033,05 1 1 0,23 20240408 3 13 111 2 881,01 4 7 631 1 748,73 20240409 6 42 731 8 985,21 1 1 0,22 20240410 5 27 911 5 752,61 2 4 221 922,29 20240411 3 11 471 2 292,71 2 4 461 925,65 20240412 3 5 937 1 199,04 4 11 971 2 522,91 20240415 5 24 838 5 072,46 1 1 0,21 20240416 4 18 211 3 539,78 1 1 0,20 20240417 3 10 091 1 958,10 1 1 0,20 20240418 3 9 941 1 876,52 1 1 0,19 20240419 4 16 431 3 043,92 1 1 0,19 20240422 3 9 111 1 685,94 1 1 0,19 20240423 2 3 081 569,99 8 31 961 6 220,33 20240424 5 22 141 4 270,64 5 18 221 3 733,24 20240425 3 9 801 1 823,43 4 13 541 2 664,87 20240426 2 3 511 653,05 2 2 0,38 20240429 2 3 461 643,75 3 10 401 1 986,63 20240430 4 12 051 2 266,57 1 1 0,19 20240501 0 0 0,00 0 0 0,00 20240502 3 8 291 1 529,95 2 4 941 933,85 20240503 1 1 0,19 4 15 631 2 991,21 20240506 3 8 591 1 611,08 4 15 041 2 908,39 20240507 4 12 721 2 341,70 5 16 881 3 222,49 20240508 1 1 0,20 5 17 261 3 403,44 20240509 4 12 681 2 537,23 1 1 0,21 20240510 3 7 472 1 484,04 1 1 0,20 20240513 4 11 921 2 349,41 4 14 881 3 056,02 20240514 5 19 681 3 904,56 1 1 0,20 20240515 4 11 321 2 197,19 1 1 0,20 20240516 3 6 336 1 226,91 1 1 0,20 20240517 1 1 0,20 5 17 971 3 574,31 20240520 4 11 171 2 201,60 1 1 0,20 20240521 2 3 991 790,22 1 1 0,20 20240522 2 3 941 776,38 4 16 021 3 242,08 20240523 1 1 0,20 5 17 601 3 641,52 20240524 4 11 921 2 349,41 1 1 0,20 20240527 3 8 101 1 584,00 1 1 0,20 20240528 3 7 971 1 534,66 1 1 0,19 20240529 7 34 121 6 225,13 1 1 0,19 20240530 5 17 311 2 960,85 2 5 411 972,89 20240531 4 9 691 1 696,71 5 17 758 3 221,19 20240603 3 6 951 1 254,87 4 17 281 3 220,56 20240604 4 10 241 1 860,85 1 1 0,18 20240605 4 9 921 1 776,67 1 1 0,18 20240606 1 1 0,18 2 5 531 1 001,11 20240607 2 3 701 655,08 1 1 0,18 20240610 4 9 631 1 705,47 1 1 0,18 20240611 4 9 271 1 623,19 1 1 0,18 20240612 3 6 311 1 095,15 2 5 791 1 030,79 20240613 3 6 261 1 092,74 1 1 0,18 20240614 7 26 611 4 447,20 1 1 0,17 20240617 6 20 341 3 288,00 4 19 201 3 328,77 20240618 4 7 821 1 283,28 1 1 0,17 20240619 2 2 851 459,01 4 19 691 3 275,87 20240620 2 3 111 510,20 5 21 601 3 667,41 20240621 2 2 0,34 5 20 761 3 670,10 20240624 4 9 391 1 671,60 4 17 651 3 271,86 20240625 1 1 0,18 6 26 481 5 093,17 20240626 7 31 161 5 951,27 1 1 0,20 20240627 3 6 611 1 213,33 5 19 381 3 680,31 20240628 5 16 101 3 037,25 1 1 0,19