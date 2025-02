Klea Holding: chiffre d'affaires en hausse de 26% en 2024

(AOF) - Klea Holding (+4,31% à 0,19 euro) progresse après l’annonce d’une progression de 26% de son chiffre d'affaires en 2024. Il s'est élevé à 17,3 millions d’euros et a enregistré une accélération au second semestre 2024. Ce groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises ajoute que l'année 2025 a débuté sur une dynamique positive, avec un record mensuel d'affluence en janvier, totalisant plus de 17 500 tests réalisés, soit environ 2,1 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million d'euros d'Ebitda pour Smart Salem durant le seul mois de janvier.

" 2024 a été une année exceptionnelle pour Klea Holding avec une accélération de la performance financière du groupe, validant ainsi notre récente restructuration et notre stratégie", commente le directeur général Clément Pacaud. "Les perspectives pour 2025 sont également très prometteuses, grâce à notre fort potentiel de croissance, avec l'expansion de nos activités existantes, la diversification accrue de nos offres de services et notre développement dans la région du Golfe. "

Les résultats financiers non audités de 2024 seront publiés dans les semaines à venir.

