Klea Holding accroit de 28% son CA annuel
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 14:13
La société met en avant la croissance annuelle du volume de tests réalisés dans les 3 centres médicaux Smart Salem à Dubaï et la politique de hausse des prix initiée au 2e semestre 2025 sur l'offre bilans de santé afin de refléter la forte valeur ajoutée de son offre.
Dans ce contexte, Klea Holding devrait dépasser son objectif d'un EBITDA 2025 en croissance de 30 à 40% à taux de change constant pour sa filiale Smart Salem, qui devrait contribuer à la forte amélioration de l'EBITDA annuel consolidé.
Pour l'exercice 2026 qui vient de s'ouvrir, Klea Holding reste très confiant dans les perspectives de développement de Smart Salem à Dubaï. En parallèle, le groupe confirme son développement en Arabie Saoudite.
Valeurs associées
|0,2245 EUR
|Euronext Paris
|-1,75%
