CAC 40
7 877,98
+0,30%
Klaviyo progresse après que Morgan Stanley a relevé la valeur de l'action à "surpondérer"
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de la société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc KVYO.N augmentent de 3,2 % à 34,63 $

** Morgan Stanley relève le titre de "surpondération" à "égale pondération"; augmente les prévisions à 50 $ de 40 $

** La société de courtage considère que KVYO n'en est qu'au début de son histoire multi-produits; elle estime qu'elle pourrait s'étendre à une plateforme plus large unifiant l'automatisation du marketing, le service à la clientèle et l'analytique

** KVYO est positionné pour soutenir une croissance de plus de 20 % à mesure que ses opportunités de marché s'étendent aux entreprises B2C, selon Morgan Stanley

** La société de courtage prévoit un chiffre d'affaires cumulé d'environ 1,3 milliard de dollars jusqu'en 2030 pour le segment des services de l'entreprise; elle estime que l'entreprise est en mesure d'accroître sa marge d'environ 100 points de base au cours de l'année fiscale 26

** 20 des 21 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; le PT médian est de 45,5 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, KVYO a baissé de 16,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KLAVIYO RG-A
34,570 USD NYSE +2,95%
