Klaviyo chute à la suite d'une offre secondaire de 196 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de la société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc KVYO.N ont baissé de 3,8 % avant le marché à 30,27 $ après l'offre secondaire ** KVYO, basée à Boston, Massachusetts, a déclaré mercredi que Summit Partners a déchargé 6,5 millions d'actions ** Le prix de l'offre est fixé à 30,22 $, rapporte thefly.com , ce qui représente une décote de 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 31,48 $

** La taille de l'offre équivaut à un produit brut d'environ 196 millions de dollars ** La vente réduit la participation de la société de capital-investissement Summit d'environ 30,8 millions d'actions à environ 24,3 millions d'actions, soit une participation de 13,8 %, selon le prospectus de l'offre

** KVYO a environ 300 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 9,4 milliards de dollars

** Barclays est le souscripteur de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de KVYO ont baissé de 24 % depuis le début de l'année ** Mercredi, l'action a augmenté de 15 % à 35,31 $ après que la société ait relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour la deuxième fois en 2025

** 19 analystes sur 21 considèrent KVYO comme "strong buy" ou "buy", le reste considère que l'action est "hold" et le PT médian est de 45 $ - LSEG