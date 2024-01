KLARSEN réaffirme ses objectifs de croissance autour d’un périmètre d‘activité élargie et d’un nouveau plan stratégique à trois ans / Invitation Webinaire de présentation.

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, réaffirme ses objectifs de croissance autour d’un périmètre d‘activité élargie et d’un nouveau plan stratégique à trois ans.



Une nouvelle offre data multicanale : les synergies entre ITL, KLARSEN et DAFI se concrétisent par une offre marché qui est déjà un succès



L’acquisition de la société ITL et de sa filiale DAFI, en milieu d’année 2023, a conforté la volonté de Klarsen de se positionner sur le marché très porteur des seniors. Les synergies commerciales et opérationnelles sont d’ores et déjà en place et se concrétisent par une nouvelle offre multicanale très bien reçue par les clients historiques et les prospects.



De nouvelles ambitions et un plan stratégique sur 2 axes clairs



« Grace à l’acquisition de ITL et de DAFI, Klarsen a mécaniquement changé de dimension, mais surtout nous coordonnons une offre qui fait sens sur ce marché porteur. Nous souhaitons poursuivre ce changement de dimension et nous déroulons activement notre stratégie de croissance, avec comme premier objectif la conversion de 50 % de nos clients offline historiques en offre multicanale et online sur l’exercice 2024. » précise Brice Gazeau, PDG du groupe.



L’objectif d’un CA de 20 millions d’euros en 2026 et donc une multiplication par 10 en 4 ans est réaffirmé.



