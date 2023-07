KLARSEN : Entrée en négociations exclusives en vue de la cession de jeux.com

➢ Entrée en négociations exclusives avec des investisseurs canadiens

➢ Cession envisagée du nom de domaine et du site web complet

➢ Finalisation des discussions prévue pour septembre 2023



La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce ce jour être entrée en négociations exclusives avec un groupe d’investisseurs canadiens en vue de céder jeux.com



La cession concernerait à la fois le nom de domaine www.jeux.com et l’ensemble du site web et ses 16 000 jeux gratuits accessibles en ligne.



Pour rappel, Klarsen avait annoncé son souhait de céder cet actif non stratégique pour son développement.



La période d’exclusivité qui s’ouvre va permettre de finaliser les négociations sur le prix de vente ainsi que les modalités de l’opération dont la conclusion devrait être assurée en septembre prochain.



