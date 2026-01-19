 Aller au contenu principal
KLARSEN : Calendrier de communication financière 2026
19/01/2026

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, publie son calendrier de communication financière 2026.

Date de publication (après bourse) :
CA T4 2025 : 10 mars 2026
Résultats annuels 2025 : 23 avril 2026
Rapport Financier Annuel 2025 : 30 avril 2026
CA T1 2026 : 9 juin 2026
CA T2 2026 : 8 sept. 2026
Résultats semestriels 2026 : 22 oct. 2026
Rapport Financier semestriel 2026 : 30 oct. 2026
CA T3 2026 : 8 déc. 2026


A propos de Klarsen (FR0011038348, ALKLA) :
Klarsen est spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement client. Grâce à ses données qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d’augmenter leurs performances marketing et leur chiffre d’affaires. Le Groupe dispose d’actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et réactives, dans son réseau de partenaires et en propre.
Klarsen est propriétaire de DAFI : Solution ERP, et de ITL : Acteur de référence dans le domaine de la vente à Distance.

Retrouvez toute l’information financière de Klarsen sur www.klarsen.com
Contact Communication Financière : investisseurs@klarsen.com

