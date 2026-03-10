KLARSEN : Activité 2025 - Perspectives 2026

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, fait le point sur l’activité 2025 et annonce ses perspectives pour 2026.



Activité 2025 :



Pour une meilleure lisibilité analytique, les chiffres d’affaires ci-après sont présentés sous 2 formes (comptable et proforma) afin de prendre en compte les retraitements (sans impact de trésorerie) relatifs aux prestations d’échange marchandises impactant le pôle « Agence ».



Les enveloppes d’échange marchandises, facturées en année N et non utilisées sur cette période, sont normalement reportées sur l’année N+1. Concernant les enveloppes 2024, reportées sur 2025 et finalement non utilisées au 31/12/2025, il a été décidé que les facturations liées (pour un total de 400 K€) soient comptablement annulées/extournées sur l’exercice 2025. En vision proforma, elles sont corrigées sur l’exercice relatif à la facture initiale, soit l’année 2024.



Ainsi, sur une base proforma, le chiffre d’affaires 2025 ressort à 4.891 K€, en baisse de 859 K€ (-15%) par rapport à l’exercice 2024, pour une marge brute de 1.798 K€ et un taux de 36,8%.

La baisse du chiffre d’affaires comptable à 4.491 K€ aura mécaniquement un impact négatif sur les indicateurs de rentabilité du Groupe, alors même que l’exercice 2025 devrait être à l’équilibre en termes de flux de trésorerie liés à l’activité.



Retrouvez l'intégralité du communiqué et le tableau ci-dessous :