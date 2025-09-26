 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Klarna passe en dessous de son prix d'introduction en bourse, alors que les fintechs poursuivent leur chute
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour jusqu'à la clôture du marché)

26 septembre -

**

l'action de la société "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) a chuté de 7,7 % sur la séance à 38,31 $, par rapport au prix de l'introduction en bourse de 40 $

** Le 10 septembre, les actions de KLAR ont ouvert à 52 dollars avant d'enregistrer un gain de 15% le premier jour après que Co et certains de ses

** L'introduction en bourse de Klarna a une fois de plus braqué les projecteurs () sur les plans de paiement à tempérament qui ont gagné en popularité auprès des acheteurs américains ces dernières années

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
76,9000 USD NASDAQ -1,33%
BLOCK RG-A
73,420 USD NYSE -0,37%
