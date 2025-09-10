Klarna évaluée à près de 20 milliards de dollars : les actions font un bond à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 23 et de graphiques) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Les actions de Klarna KLAR.N ont bondi de 30 % lors de leurs débuts très attendus à New York, valorisant la fintech suédoise à 19,65 milliards de dollars, mettant fin à l'attente de plusieurs années de cotation de la société et soulignant un rebond du marché plus large des introductions en bourse aux États-Unis.

Les actions de la société ont ouvert à 52 dollars, alors que le prix d'introduction en bourse était de 40 dollars l'unité.

La banque buy-now, pay-later (BNPL) est à la tête d'une liste de sept sociétés, dont Gemini, la bourse de cryptomonnaies des jumeaux Winklevoss, qui s'apprêtent à entrer en bourse à New York d'ici vendredi, dans ce qui devrait être la semaine la plus importante du marché des introductions en bourse aux États-Unis depuis des années.

Cette solide sélection ouvre la voie à un automne riche en événements, après que la volatilité induite par les tarifs douaniers au début de l'année a freiné la reprise des nouvelles émissions, qui faisaient suite à une période de sécheresse de près de trois ans.

Klarna et plusieurs autres grands noms ont interrompu leurs projets d'introduction en bourse en avril, après que la volatilité induite par les tarifs douaniers a ébranlé les marchés boursiers.

La société et certains de ses investisseurs ont vendu 34,3 millions d'actions à 40 dollars chacune, soit un prix supérieur à la fourchette de 35 à 37 dollars annoncée.

"L'entrée en bourse de Klarna est vraiment une opportunité... principalement pour les nouveaux actionnaires, nos 111 millions de consommateurs et d'autres personnes de prendre part à cette aventure visant à perturber le secteur des services financiers et à constituer la nouvelle génération de finances personnelles", a déclaré Niclas Neglén, directeur financier de Klarna, lors d'une interview accordée à Reuters.

Les actionnaires vendeurs, dont le géant du capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, et le milliardaire danois Anders Holch Povlsen, Heartland A/S, ont levé 1,17 milliard de dollars lors de l'introduction en bourse.

Le directeur général Sebastian Siemiatkowski, qui détient environ 7 % de Klarna, n'a pas vendu d'actions lors de l'introduction en bourse.

Klarna est la plus grande entreprise suédoise à coter ses actions aux États-Unis depuis Spotify SPOT.N en 2018.

"Le montant de 15 milliards de dollars est loin d'être décevant étant donné qu'il était supérieur à la fourchette de prix de Klarna et montre une tendance continue des émetteurs à être conservateurs dans leurs attentes initiales en matière d'évaluation afin de susciter la demande des investisseurs et de les laisser, espérons-le, sur leur faim", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux propres chez Mergermarket.

À son apogée en 2021, Klarna a levé des fonds à une valorisation de 45,6 milliards de dollars, qui a chuté à 6,7 milliards de dollars un an plus tard en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

Cela fait des années que l'entreprise vise une introduction en bourse à New York, après avoir envisagé une cotation directe - une voie qui permet d'éviter la vente de nouvelles actions et les coûts d'une introduction en bourse traditionnelle - en 2021.

"Un marché secondaire solide pourrait convaincre d'autres fintechs de se lancer sur les marchés publics", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Le danger est qu'une bonne affaire en engendre d'autres et qu'un torrent d'autres moins bonnes la suive."

BNPL EN FOCUS

Klarna, fondée en 2005 à l'époque où le commerce électronique était en plein essor, est devenue depuis un poids lourd de la BNPL, contribuant à remodeler les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme.

La BNPL permet aux acheteurs de payer les produits par petits versements échelonnés dans le temps et a gagné en popularité depuis la pandémie de COVID-19.

L'activité prend de l'ampleur à mesure que les clients font face à une inflation galopante, à des tensions sur le marché de l'emploi et à un ralentissement de la croissance des revenus.

"L'introduction en bourse de Klarna sera un thermomètre, montrant à quel point les investisseurs pensent que le BNPL est en pleine expansion", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Son rival américain Affirm AFRM.O a une valorisation boursière de 29 milliards de dollars et ses actions ont bondi de 45 % cette année. Son dernier rapport trimestriel fait état d'une valeur de commande moyenne d'une valeur de 276 dollars, contre 101 dollars pour Klarna pour l'exercice clos le 30 juin, selon son dossier d'introduction en bourse.

Alors que Klarna cible principalement les petits achats et les prêts à court terme, Affirm se concentre sur les achats importants avec des financements à taux zéro de plus longue durée.

Rentable au cours de ses 14 premières années d'existence, Klarna a essuyé des pertes ces dernières années en raison de son expansion aux États-Unis et sur d'autres marchés.

"En ce moment, nous nous concentrons davantage sur l'apport d'une valeur ajoutée à notre base d'utilisatrices et d'utilisateurs existants que sur la croissance de la base d'utilisatrices et d'utilisateurs, parce que la croissance a été très, très cohérente", a déclaré Siemiatkowski à Reuters.

Les analystes estiment que le BNPL va progressivement prendre des parts de marché aux cartes de débit dans les années à venir, car les acheteurs adoptent de plus en plus la flexibilité d'étaler les paiements dans le temps.