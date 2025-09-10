Klarna devrait ouvrir jusqu'à 25 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse lors de ses débuts sur le NYSE

Les actions de Klarna KLAR.N ont été indiquées pour ouvrir jusqu'à 25 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, donnant à la fintech suédoise une évaluation potentielle de 18,89 milliards de dollars.