KLA prévoit un chiffre d'affaires en hausse pour le deuxième trimestre, mais la faiblesse de la Chine persiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KLA Corp KLAC.O a prévu un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, misant sur une forte demande liée à l'IA pour ses outils de fabrication de puces, tout en signalant des risques importants pour ses activités en Chine dans le contexte des tensions commerciales sino-américaines.

La demande de puces avancées qui alimentent les applications génératives de l'IA a augmenté sans relâche, ce qui profite à des entreprises telles que KLA, qui fabrique des équipements de niche utilisés dans les usines de fabrication de semi-conducteurs, connues sous le nom de "fabs".

KLA prévoit un chiffre d'affaires d'environ 3,23 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

TSMC, qui a contribué à plus de 10% du chiffre d'affaires total de KLA au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024, augmente également la production américaine alors que le président Donald Trump fait pression pour **relocaliser** les chaînes d'approvisionnement en puces, ce qui pourrait stimuler la demande pour les équipements de l'entreprise.

KLA a déclaré un chiffre d'affaires de 3,21 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 3,17 milliards de dollars.

Hors éléments, le bénéfice s'est élevé à 8,81 dollars par action, alors que les analystes s'attendaient à 8,61 dollars par action.

LES RISQUES LIÉS À LA CHINE PÈSENT

KLA s'attend à ce que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pèsent sur les ventes à hauteur de 300 à 350 millions de dollars au cours des cinq prochains trimestres.

Cela souligne "la perte supplémentaire d'accès au marché liée à certains clients en Chine, résultant de l'extension des contrôles à l'exportation du gouvernement américain", a déclaré la société dans une lettre aux actionnaires.

Les actions de KLA ont chuté de plus de 2 % dans les échanges prolongés.

Pékin est depuis longtemps irrité par les contrôles à l'exportation imposés par Washington sur les ventes de puces d'intelligence artificielle avancées à la Chine, ce qui suscite des inquiétudes quant aux représailles et à la capacité des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs à vendre leurs produits dans ce pays.

Les ventes à la Chine ont représenté 39 % du chiffre d'affaires total de KLA au troisième trimestre.

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces électroniques, a également averti que les ventes en Chine diminueraient considérablement l'année prochaine.