KLA Corp prévoit un chiffre d'affaires trimestriel solide grâce à la demande liée à l'IA

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KLA Corp KLAC.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux estimations, misant sur une forte demande pour ses équipements de fabrication de puces alors que les fabricants de semi-conducteurs intensifient la production de processeurs haut de gamme destinés à l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Milpitas, en Californie, ont toutefois chuté de plus de 7 % en séance prolongée. À la clôture de mercredi, elles avaient progressé d'environ 50 % cette année, la demande croissante de processeurs alimentant les grands modèles linguistiques et les applications d'IA ayant stimulé les dépenses en équipements de fabrication de puces produits par des sociétés telles que KLA Corp.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 3,58 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à 200 millions de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 3,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté de 9,87 dollars par action pour la période, à 1,00 dollar près. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 9,80 dollars par action. La semaine dernière, son concurrent Lam Research avait annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street .

La demande en forte hausse pour des puces IA complexes a accru l'intensité du contrôle des processus, renforçant ainsi le besoin d'outils capables de garantir des rendements de production élevés et de gérer les coûts, alors que le processus de fabrication des puces devient plus difficile et plus précis.

Les outils de KLA sont utilisés pour détecter et corriger les défauts microscopiques au cours du processus de fabrication des puces. Son activité de services, qui assure la maintenance et l'optimisation de ses équipements, offre également à l'entreprise une source de revenus récurrents. Le mois dernier, la société a annoncé un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars et une augmentation de 21 % de son dividende trimestriel.

KLA a déclaré un chiffre d'affaires de 3,42 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 3,37 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 9,40 dollars par action, contre des estimations de 9,14 dollars.