KKR va réaliser un investissement de 220 M$ dans Premialab
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 11:38
Selon les termes de l'accord, KKR mènera un investissement de croissance significatif aux côtés de l'investisseur existant Balderton.
Premialab est une plateforme mondiale axée sur le marché des stratégies d'investissement quantitatives sous gestion (QIS) de près de 800 milliards de dollars.
Elliot Bell, chez KKR, a déclaré : " L'entreprise fournit des données critiques et différenciées à des clients de premier plan à travers le monde, avec une proposition durable et à forte valeur. Nous sommes ravis de collaborer stratégiquement avec les fondateurs et l'équipe de direction de Premialab pour accélérer la croissance future, grâce à cet investissement et à l'accès à notre réseau et à nos ressources. "
Valeurs associées
|133,390 USD
|NYSE
|-1,04%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON
-
L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite
-
La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite
-
"Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer