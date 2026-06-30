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KKR va racheter les actifs d'EDF dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis et au Canada pour 4,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement KKR a annoncé mardi qu'elle allait racheter les activités et les actifs de la filiale nord-américaine d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables aux États-Unis et au Canada, pour un montant de 4,2 milliards de dollars.

La cession des actifs d’EDF Power Solutions intervient alors que la société mère , le groupe public français EDF, cherche à lever des fonds pour assurer la maintenance de ses 57 réacteurs nucléaires nationaux vieillissants et financer la construction de six nouvelles tranches.

* Cette transaction valorise la participation d’EDF Power Solutions en Amérique du Nord à environ 4,2 milliards de dollars, avec des paiements supplémentaires potentiels pouvant atteindre 390 millions de dollars.

* KKR entend tirer parti de la hausse de la demande en électricité, alimentée par l’expansion des centres de données dédiés à l’IA et par l’électrification.

* EDF a confirmé la semaine dernière qu’elle céderait ses actifs à KKR.

* En Amérique du Nord, EDF a développé 26 gigawatts de projets éoliens, solaires et de stockage par batterie , ainsi que des stations de recharge pour véhicules électriques.

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