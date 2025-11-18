 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 002,03
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR va prendre la participation majoritaire de Nedvest dans Techone
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 12:49

Techone, l'un des principaux fournisseurs néerlandais de services aux PME, a annoncé un partenariat stratégique avec KKR afin de renforcer sa position dans le domaine des solutions numériques pour les PME.

Techone compte plus de 35 000 PME clientes à travers les Pays-Bas et propose une gamme complète de services gérés, notamment des solutions de cloud privé et public, la cybersécurité et la connectivité.

Avec le soutien de Nedvest, un family office néerlandais spécialisé dans les entreprises européennes de taille moyenne, Techone a réalisé 57 acquisitions stratégiques au cours des six dernières années.

Dans le cadre de cette transaction, les fonds gérés par KKR acquerront la participation majoritaire de Nedvest dans Techone.

Le partenariat stratégique avec KKR permettra à Techone d'accélérer sa croissance, d'élargir son offre de services et de saisir de nouvelles opportunités en dehors des Pays-Bas, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions ciblées.

Chresten Knaff, directeur général chez KKR, a déclaré : ' En réunissant des ressources mondiales et des connaissances locales, nous souhaitons contribuer à accélérer l'innovation et à favoriser la création de valeur durable pour les clients et les communautés. '

Valeurs associées

KKR & CO
114,010 USD NYSE -4,93%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les représentants auprès des Nations unies votent lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution américaine concernant le plan de paix pour Gaza, au siège de l’ONU à New York, le 17 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Vote à l'ONU: Israël salue le plan Trump pour Gaza, le Hamas s'oppose à une force internationale
    information fournie par AFP 18.11.2025 14:20 

    Israël a salué mardi le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant cette feuille de route et prévoyant notamment le déploiement d'une force internationale, rejetée par le Hamas. Le Conseil ... Lire la suite

  • Ipsen : Une correction technique en formation (V83LS)
    Ipsen : Une correction technique en formation (V83LS)
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 14:12 

    (Zonebourse.com) Le titre Ipsen a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 131.6 EUR. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation en direction des 120 EUR, scénario conforté par les récentes révisions baissières ... Lire la suite

  • Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
    Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
    information fournie par Ecorama 18.11.2025 14:10 

    Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ... Lire la suite

  • ( AFP / NICHOLAS KAMM )
    Home Depot abaisse des prévisions annuelles face à une demande terne
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 13:59 

    La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot, qui se présente comme le numéro un mondial de la catégorie, a abaissé des prévisions pour l'ensemble de l'exercice après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank