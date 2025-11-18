KKR va prendre la participation majoritaire de Nedvest dans Techone
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 12:49
Techone compte plus de 35 000 PME clientes à travers les Pays-Bas et propose une gamme complète de services gérés, notamment des solutions de cloud privé et public, la cybersécurité et la connectivité.
Avec le soutien de Nedvest, un family office néerlandais spécialisé dans les entreprises européennes de taille moyenne, Techone a réalisé 57 acquisitions stratégiques au cours des six dernières années.
Dans le cadre de cette transaction, les fonds gérés par KKR acquerront la participation majoritaire de Nedvest dans Techone.
Le partenariat stratégique avec KKR permettra à Techone d'accélérer sa croissance, d'élargir son offre de services et de saisir de nouvelles opportunités en dehors des Pays-Bas, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions ciblées.
Chresten Knaff, directeur général chez KKR, a déclaré : ' En réunissant des ressources mondiales et des connaissances locales, nous souhaitons contribuer à accélérer l'innovation et à favoriser la création de valeur durable pour les clients et les communautés. '
Valeurs associées
|114,010 USD
|NYSE
|-4,93%
A lire aussi
-
Israël a salué mardi le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant cette feuille de route et prévoyant notamment le déploiement d'une force internationale, rejetée par le Hamas. Le Conseil ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre Ipsen a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 131.6 EUR. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation en direction des 120 EUR, scénario conforté par les récentes révisions baissières ... Lire la suite
-
Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ... Lire la suite
-
La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot, qui se présente comme le numéro un mondial de la catégorie, a abaissé des prévisions pour l'ensemble de l'exercice après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer