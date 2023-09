Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KKR: va investir 800 M$ pour prendre 20% de Singtel information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:49









(CercleFinance.com) - KKR engagera jusqu'à 1,1 milliard de dollars singapouriens (environ 800 millions de dollars américains) pour une participation de 20 % dans les activités régionales de centres de données de Singtel.



Singtel est le premier groupe de technologies de communication en Asie.



KKR aura la possibilité d'augmenter sa participation à 25% d'ici 2027.



Cette collaboration est une première entre Singtel et KKR, et permet à Singtel de tirer parti de l'expertise de KKR en investissant dans les centres de données et les infrastructures de télécommunication critiques à l'échelle mondiale.



Le produit de cette transaction sera utilisé pour accélérer l'expansion des activités régionales de centres de données sur les marchés de l'ASEAN, notamment Singapour, l'Indonésie et la Thaïlande, tout en explorant des marchés tels que la Malaisie et d'autres.





