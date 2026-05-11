KKR va injecter 300 millions de dollars dans un fonds de crédit privé alors que les pertes s'accumulent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Tout nouveau: KKR rachète des actions et lance une offre publique d'achat)

KKR KKR.N va injecter 300 millions de dollars dans le fonds de crédit privé en difficulté FS KKR Capital FSK , a annoncé lundi le fonds, alors qu'il faisait état depertes croissantes et d'une forte baisse de sa valeur liquidative.

Les fonds cotés en bourse tels que FSK, que KKR gère en collaboration avec Future Standard, ont souffert sur les marchés boursiers, et les investisseurs se sont rués pour retirer leurs fonds de leurs équivalents non cotés, alors que les craintes grandissaient concernant les normes de crédit et l'impact sur les emprunteurs du secteur des logiciels des perturbations liées à l'intelligence artificielle.

FSK a perdu 46% de sa valeur au cours de l'année écoulée et l'agence de notation Fitch l'a déclassé en catégorie spéculative le mois dernier.

KKR va acquérir pour 150 millions de dollars d'actions privilégiées perpétuelles convertibles et lancer une offre publique d'achat portant sur un maximum de 150 millions de dollars d'actions ordinaires, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle propose 11 dollars par action, bien qu'elle ait déclaré “estimer que la valeur intrinsèque des actions ordinaires de FSK est supérieure” à ce montant.

Le fonds a également autorisé un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars.

Les créances non productives, c'est-à-dire les prêts qui ne rapportent plus d'intérêts ou qui ont peu de chances d'être remboursés, ont augmenté pour atteindre 4,2% de la juste valeur du portefeuille, contre 3,4% à la fin décembre. Les analystes de Raymond James ont déclaré que cette détérioration “exacerbait les tendances de crédit préoccupantes de FSK par rapport à ses pairs”.

FSK a expliqué que la baisse de la valeur des actifs était due à des investissements qui avaient pesé sur les trimestres précédents, à de nouveaux actifs non productifs et à l'élargissement des spreads, c'est-à-dire au fait que les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour les actifs plus risqués sur les marchés de la dette.

La valeur nette d'inventaire par action est passée de 20,89 dollarsau 31 décembre à 18,83 dollars, tandis que la perte par action s'est creusée, passant de 41 cents à 1,57 dollar.

Le fonds a déprécié ses participations dans des sociétés telles que l'éditeur de logiciels Medallia, qui devrait être remise à ses créanciers ( ), une mesure qui pourrait anéantir 5,1 milliards de dollars de capital pour son propriétaire Thoma Bravo et ses co-investisseurs, ont indiqué des sources proches du dossier.

“Nous pensons que la qualité du portefeuille restant ... devrait se détériorer d'ici la fin de l'année 2026”, a déclaré Raymond James.