KKR: va acquérir ProTen auprès d'Aware Super









(CercleFinance.com) - KKR annonce que ses fonds vont acquérir ProTen Pty Limited, l'un des principaux acteurs australiens de l'infrastructure agricole, auprès du fonds de pension Aware Super.



Fondée en 2001, ProTen possède et exploite plus de 700 poulaillers répartis sur 60 fermes en Australie, jouant un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement en volaille du pays. Depuis son acquisition en 2018, Aware Super a quadruplé le portefeuille foncier de ProTen et étendu sa présence opérationnelle à l'ensemble des États australiens.



Andrew Jennings, directeur général et responsable des infrastructures ANZ chez KKR, estime que ProTen constitue ' une opportunité unique d'acquérir un actif de haute qualité, soutenu par des contrats à long terme ', dans un contexte de demande accrue pour des protéines durables.



L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires.









