KKR va acquérir des participations minoritaires dans Peak Re
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 11:24
KKR et Quadrantis Capital devraient détenir respectivement environ 11,27 % et environ 1,80 % du capital-actions émis de Peak Re, les 86,71 % restants continuant d'être détenus par l'actionnaire majoritaire, Fosun International.
Prudential Financial qui détenait indirectement une participation minoritaire d'environ 13,07 %, a cédé sa participation dans Peak Re à la suite de la signature d'accords définitifs par des fonds gérés par KKR et Quadrantis Capital.
Bing Gu, directeur général de KKR, a déclaré : ' Alors que l'Asie émerge comme un moteur de croissance mondiale pour l'assurance et la réassurance, Peak Re est bien positionnée pour répondre aux besoins des clients mondiaux grâce à sa plateforme régionale établie, à son approche de souscription disciplinée et à sa solide gouvernance'.
