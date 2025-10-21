 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 247,40
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR va acquérir des participations minoritaires dans Peak Re
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 11:24

Peak Reinsurance Company et KKR ont annoncé que des fonds gérés par KKR et Quadrantis Capital ont conclu des accords définitifs pour acquérir des participations minoritaires dans Peak Re par l'intermédiaire de Peak Reinsurance Holdings.

KKR et Quadrantis Capital devraient détenir respectivement environ 11,27 % et environ 1,80 % du capital-actions émis de Peak Re, les 86,71 % restants continuant d'être détenus par l'actionnaire majoritaire, Fosun International.

Prudential Financial qui détenait indirectement une participation minoritaire d'environ 13,07 %, a cédé sa participation dans Peak Re à la suite de la signature d'accords définitifs par des fonds gérés par KKR et Quadrantis Capital.

Bing Gu, directeur général de KKR, a déclaré : ' Alors que l'Asie émerge comme un moteur de croissance mondiale pour l'assurance et la réassurance, Peak Re est bien positionnée pour répondre aux besoins des clients mondiaux grâce à sa plateforme régionale établie, à son approche de souscription disciplinée et à sa solide gouvernance'.

Valeurs associées

KKR & CO
120,100 USD NYSE +2,11%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:04 

    Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite

  • La présidente du Parti libéral démocrate (PLD) Sanae Takaichi (c) est applaudie après avoir été nommée nouvelle Première ministre du Japon lors d'une session extraordinaire de la chambre basse du Parlement à Tokyo, le 21 octobre 2025 ( AFP / Philip FONG )
    Le Japon nomme sa première femme Premier ministre, la conservatrice Sanae Takaichi
    information fournie par AFP 21.10.2025 13:51 

    Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank