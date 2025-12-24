KKR va acquérir 100 % des actions de Sapporo Real Estate avec PAG au Japon
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 10:08
L'acquisition se conclura par étapes sur trois ans, avec l'acquisition de la première tranche, représentant une participation de 51 %, prévue pour le 1er juin 2026.
Sapporo Holdings gère aujourd'hui trois principaux secteurs d'activité et groupes d'entreprises dans les secteurs des boissons alcoolisées, de l'alimentation et des boissons gazeuses, ainsi que de l'immobilier.
Sapporo Holdings cédera son activité immobilière à des fonds gérés par PAG et KKR, permettant à la société de concentrer ses ressources de gestion.
Sapporo Real Estate détient, exploite et développe un portefeuille diversifié d'actifs commerciaux, bureaux, hôteliers et résidentiels, principalement situés à Ebisu et Sapporo.
Hiro Hirano, vice-président exécutif de KKR Asie-Pacifique et DG de KKR Japon, a déclaré : " Au cours des trois dernières décennies, Sapporo Real Estate s'est imposé comme un promoteur de premier plan, avec un solide historique de projets emblématiques tels que Yebisu Garden Place, l'un des projets à usage mixte les plus importants du Japon aujourd'hui. "
Valeurs associées
|130,980 USD
|NYSE
|-0,27%
A lire aussi
-
Ce texte, mis au point par l'Ukraine et les États-Unis, doit désormais être étudié par la Russie. Les négociateurs américians et ukrainiens ont mis au point un nouveau plan de paix pour mettre un terme à la guerre entre Kiev et Moscou, près d'un mois après une ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir obtenu des Etats-Unis une révision de leur plan pour terminer la guerre avec la Russie, qui prévoit désormais un gel du front tout en laissant de côté les questions territoriales et deux exigences clés de ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq. .IXIC : * BOEING BA.N a remporté ... Lire la suite
-
Jefferies a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 100 euros sur le titre Sanofi suite à la lettre de réponse complète reçue par le groupe pharmaceutique de la part de la FDA américaine concernant la demande d'autorisation de mise ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer