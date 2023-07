KKR: une filiale d'H.I.G va acquérir RBmedia information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 16:21

(CercleFinance.com) - KKR et H.I.G Capital ont annoncé qu'une filiale de H.I.G allait acquérir RBmedia et soutenir sa prochaine phase de croissance et de développement.



RBmedia est le premier éditeur de livres audio au monde. Le groupe dispose d'un important réseau de distribution numérique auprès de millions d'auditeurs dans le monde entier.



Depuis l'investissement de KKR en août 2018, RBmedia a doublé la taille de son catalogue. Il est passé de plus de 31 000 à plus de 66 000 livres audios.



Au cours de cette période, RBmedia a également connu cinq années de croissance à deux chiffres de ses revenus, a investi dans des contenus diversifiés et s'est développée sur les marchés internationaux.



'Au cours des cinq dernières années, nous avons eu le privilège de travailler avec la direction de KKR pour créer une entreprise de premier plan et devenir un partenaire de confiance pour les auteurs, les éditeurs, les distributeurs.' a déclaré Tom MacIsaac, directeur général de RBmedia.



'Nous sommes convaincus que H.I.G. permettra à RBmedia d'atteindre de nouveaux sommets ' a déclaré Ted Oberwager, responsables des jeux, des divertissements, des médias et des sports au sein de l'activité Americas Private Equity de KKR, et Richard Sarnoff, président des médias chez KKR.