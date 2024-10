Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: une facilité de crédit de 150M$ pour Birch Creek information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Birch Creek Energy, un développeur de systèmes solaires et de stockage et un producteur d'électricité indépendant, et KKR ont annoncé avoir conclu une facilité de crédit de 150 millions de dollars.



Ce financement prolonge et augmente la précédente facilité de 100 millions de dollars de Birch Creek, et sera utilisé pour financer les dépenses de développement et l'équipement des fermes solaires.



Birch Creek possède actuellement 160 MW de projets opérationnels avec 187 MW supplémentaires en construction qui seront mis en service au cours des deux derniers mois de 2024, ce qui porte le total à 347 MW.



' Dans un contexte de demande mondiale croissante d'énergie propre et de solutions de stockage, nous sommes heureux de fournir cette facilité de crédit améliorée à Birch Creek dans le cadre de notre stratégie High-Grade ABF afin de poursuivre le développement de son pipeline de projets solaires et de stockage ', a déclaré Erich Heintzen, directeur chez KKR.





