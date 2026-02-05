KKR s'attend à ce que le groupe sportif Arctos accumule plus de 100 milliards de dollars d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de KKR

KKR.N , Rob Lewin, a déclaré jeudi que la société new-yorkaise s'attend à ce que le groupe d'investissement sportif Arctos, récemment acquis, atteigne plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

"Je pense qu'il est juste de dire que nous avons évalué la plupart des gestionnaires d'actifs secondaires qui ont été négociés au cours de la dernière décennie", et le groupe était maintenant convaincu d'avoir trouvé le bon, a déclaré Rob Lewin aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Scott Nuttall, co-directeur général, a ajouté que l'activité "contribuera de manière significative au profil des bénéfices à long terme de KKR".