KKR s'apprête à racheter Albioma

Le titre a progressé de plus de 15% depuis l'annonce de l'OPA. (© Albioma)

L'offre, qui sera déposée devant l'AMF avant la mi-mai, est fixée à 50 euros par action, soit 9 euros de moins que les objectifs de cours les plus optimistes.

Le fonds d'investissement américain KKR a annoncé une offre publique d'achat (OPA) «amicale» sur le producteur français d'énergies renouvelables, valorisant Albioma 2,7 milliards d'euros avec la dette, et 1,7 milliards hors dette.

L'offre est fixée à 50 euros par action, marquant une prime de 51,6% par rapport au cours précédent les premières rumeurs portant sur l'opération, début mars, et de 46,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois. S'y ajoutera un dividende de 0,84 euros, payé exclusivement en numéraire.

Suite à l'annonce de l'OPA, le cours d'Albioma a progressé de plus de 15% pour atteindre 50,60 euros à la mi-journée du 28 avril. Selon Factset, les objectifs de cours des analystes pour Albioma se situaient entre 45,6 et 59 euros.

Résultat net escompté de 52 à 60 millions d'euros en 2022

La note d'information de l'OPA sera déposée devant l'AMF d'ici la mi-mai 2022. Si KKR atteint plus de 90% du capital d'Albioma à l'issue de l'opération, il retirera l'énergéticien de la Bourse.

Présent dans le secteur des énergies renouvelables grâce à ses installations en biomasse, solaire et géothermie, Albioma dispose de plus d'un gigawatt de puissance installée totale. Le groupe est présent en France métropolitaine, à l’île Maurice, au Brésil, et en Turquie. Il a récemment réaffirmé ses objectifs pour 2022 : un excédent brut