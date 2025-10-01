 Aller au contenu principal
KKR renforce son partenariat stratégique avec ADNOC en investissant dans les gazoducs
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 16:00






KKR annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans ADNOC Gas Pipeline Assets, consolidant sa coopération de long terme avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). KKR assure que cette opération témoigne de sa confiance dans la compétitivité d'Abu Dhabi comme destination d'investissement mondiale.

L'opération en question s'inscrit dans la continuité de l'accord de 2019 sur les oléoducs, qui avait ouvert la voie à des flux accrus d'investissements institutionnels étrangers dans la région. ADNOC conserve la propriété et la gestion opérationnelle du réseau de gazoducs, reliant ses actifs amont aux clients locaux aux Émirats arabes unis.

Le général David Petraeus, président du KKR Global Institute et de KKR Moyen-Orient, souligne que cet investissement reflète l'engagement de KKR à contribuer 'à la prospérité à long terme d'Abu Dhabi et au développement d'infrastructures critiques'. Cristina González, directrice chez KKR Infrastructure, met en avant l'accès à un rendement durable associé à un partenaire de référence.

Cette prise de participation renforce aussi la présence de KKR au Moyen-Orient, où le groupe développe également des investissements dans les centres de données et la transformation numérique.











Valeurs associées

KKR & CO
128,930 USD NYSE -0,76%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

