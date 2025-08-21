KKR recrute l'ancien CEO de Deutsche Börse comme Senior Advisor
Theodor Weimer a dirigé Deutsche Börse pendant une phase de forte croissance marquée par la transformation digitale, l'innovation et des acquisitions stratégiques. Il a également exercé des fonctions dirigeantes chez UniCredit, Goldman Sachs, McKinsey et Bain, et siégé aux conseils de surveillance de Knorr-Bremse et Deutsche Bank.
Christian Ollig, Partner et responsable de la région DACH chez KKR, salue l'arrivée d'un 'dirigeant expérimenté, doté d'un large réseau dans l'univers des entreprises et des familles'. Weimer indique vouloir soutenir KKR dans le développement de sa présence en Allemagne et l'accompagnement de ses participations en Europe.
Cette nomination illustre l'accent mis par KKR sur le marché allemand, où la firme a investi environ 20 MdEUR en fonds propres dans plus de 40 sociétés depuis 1999.
