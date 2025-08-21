 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,00
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR recrute l'ancien CEO de Deutsche Börse comme Senior Advisor
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:20

(Zonebourse.com) - KKR annonce la nomination de Theodor Weimer, ancien CEO de Deutsche Börse, en tant que Senior Advisor. Il contribuera à identifier des opportunités d'investissement et à développer des partenariats avec des entreprises de premier plan en Allemagne, Autriche et Suisse (région DACH).

Theodor Weimer a dirigé Deutsche Börse pendant une phase de forte croissance marquée par la transformation digitale, l'innovation et des acquisitions stratégiques. Il a également exercé des fonctions dirigeantes chez UniCredit, Goldman Sachs, McKinsey et Bain, et siégé aux conseils de surveillance de Knorr-Bremse et Deutsche Bank.

Christian Ollig, Partner et responsable de la région DACH chez KKR, salue l'arrivée d'un 'dirigeant expérimenté, doté d'un large réseau dans l'univers des entreprises et des familles'. Weimer indique vouloir soutenir KKR dans le développement de sa présence en Allemagne et l'accompagnement de ses participations en Europe.

Cette nomination illustre l'accent mis par KKR sur le marché allemand, où la firme a investi environ 20 MdEUR en fonds propres dans plus de 40 sociétés depuis 1999.

Valeurs associées

KKR & CO
137,980 USD NYSE -0,05%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:47 

    En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.

  • Israël: marche pour la libération des otages
    Israël: marche pour la libération des otages
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:40 

    Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.

  • euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)
    L'euro cède du terrain face au dollar
    information fournie par AOF 21.08.2025 17:24 

    (AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )
    Un Ukrainien arrêté en Italie pour le sabotage du gazoduc russe Nord Stream
    information fournie par AFP 21.08.2025 17:03 

    Près de trois ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire, particulièrement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank