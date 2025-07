KKR: réalise un investissement résidentiel à Stockholm information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:13









(CercleFinance.com) - KKR a signé un accord avec le promoteur suédois Reliwe pour un investissement résidentiel à Täby, l'une des municipalités les plus recherchées de Stockholm. Il s'agit du deuxième investissement résidentiel de KKR dans la région de la capitale suédoise depuis le début de l'année 2025.



Le projet à Täby comprend trois actifs résidentiels avec un total de 325 unités et environ 15 300 mètres carrés de surface locative, qui devraient être achevés par phases entre 2026 et 2028.



Situé à seulement 14 kilomètres du centre-ville de Stockholm, l'actif offre une excellente connectivité de transport en commun via une gare à proximité, permettant d'accéder au centre de Stockholm en moins de 20 minutes.



' Cette transaction est une autre étape clé dans notre stratégie visant à assembler une plateforme résidentielle de haute qualité dans la région de Stockholm ', a déclaré Alexander Thams, responsable de l'immobilier nordique chez KKR.



' Täby est l'une des municipalités les plus attrayantes et les plus limitées de Suède, et ce développement offre un mode de vie moderne et durable dans un endroit où le parc locatif est généralement limité'.





