KKR: rapprochement entre Mediawan et Leonine Studios

(CercleFinance.com) - Mediawan et Leonine Studios annoncent la signature d'un accord entre les deux sociétés dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.



Ce rapprochement favorisera une collaboration encore plus étroite entre les deux entreprises et fera de Mediawan un studio de premier plan avec une présence mondiale dans 13 pays, 85 labels, un catalogue d'environ 30 000 heures de contenu premium et un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros.



Mediawan et Leonine se sont associés pour la première fois en 2020 lorsque Mediawan a acquis une participation d'environ 25 % dans Leonine.



Cette opération permettra à Mediawan de compléter sa présence européenne avec l'ajout de la région germanophone, deuxième marché européen pour les contenus audiovisuels.



Leonine a été fondée en 2019 avec le soutien financier de KKR et Atwater Capital par l'acquisition et la fusion de TMG, Universum Film, i&u TV et Wiedemann & Berg Film, suivis de W&B Television, SEO Entertainment, hyperbole, BeetzBros Film Production et Toon2Tango.



En seulement cinq ans, Leonine est devenue l'une des plus grandes sociétés indépendantes intégrées de production, de distribution et de licence sur le marché germanophone.





