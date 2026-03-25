KKR rachète Nothing Bundt Cakes pour plus de 2 milliards de dollars, selon le WSJ

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La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangerie Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.