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KKR rachète Nothing Bundt Cakes pour plus de 2 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement KKR KKR.N a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangerie Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

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