KKR rachète l'investisseur sportif Arctos pour 1 milliard de dollars, selon Bloomberg News

La société d'investissement mondiale KKR KKR.N a accepté d'acquérir Arctos Partners dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de capital-investissement axée sur le sport à environ 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Arctos, une plateforme d'investissement dédiée aux franchises de sport professionnel, détient des participations dans des équipes des principales ligues américaines, notamment la National Basketball Association, la Major League Baseball, la National Hockey League et la Major League Soccer.

L'accord potentiel comprend des incitations pour les cadres supérieurs d'Arctos, y compris le cofondateur Ian Charles, qui pourraient faire grimper l'évaluation à près de 1,5 milliard de dollars, selon le rapport.

Selon l'accord, Ian Charles restera à la tête de l'entreprise et, avec d'autres cadres supérieurs d'Arctos, se verra attribuer des actions du géant du rachat d'entreprises basé à New York, indique le rapport.

Les entreprises cherchent à obtenir l'approbation de la transaction par les principales ligues de sport professionnel américaines, selon le rapport.

L'approbation de la transaction par les ligues dépend de conditions spécifiques, y compris des examens visant à prévenir les conflits d'intérêts impliquant des athlètes, tels que les avenants pour les sociétés du portefeuille de KKR, selon le rapport.

KKR prévoit de financer l'achat d'Arctos en utilisant son bilan, en intégrant la société dans ses opérations de gestion d'actifs, selon le rapport.

KKR a refusé de commenter, tandis qu'Arctos n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.