KKR: prise de participation minoritaire dans ghSMART

(Zonebourse.com) - KKR annonce que ses fonds vont acquérir une participation minoritaire significative dans ghSMART, société mondiale de conseil en leadership qui accompagne PDG, conseils d'administration et investisseurs dans la constitution d'équipes dirigeantes performantes et les décisions stratégiques majeures.



Le fondateur, les partenaires et les employés de ghSMART conserveront la majorité du capital, et l'équipe actuelle, menée par le CEO Jeff McLean, continuera à diriger l'entreprise.



Cet investissement vise à élargir la clientèle et les offres numériques de ghSMART, qui a réalisé près de 30 000 évaluations de dirigeants et plus de 5 000 missions de conseil auprès de dirigeants.



Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées KKR & CO 137,070 USD NYSE 0,00%