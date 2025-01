KKR: prise de participation de 12% dans Henry Shein information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - KKR annonce un investissement stratégique de 250 M$ dans la société Henry Schein, portant sa participation à 12 %, avec une possibilité d'atteindre 14,9 %.



Pour rappel, Henry Schein est un distributeur international de fournitures médicales, dentaires notamment des vaccins, des produits pharmaceutiques.



Dans le cadre de cet accord, Max Lin et William K. Daniel rejoignent le conseil d'administration, ainsi que Robert J. Hombach en tant que directeur indépendant.



Cet investissement vise à soutenir la croissance stratégique, l'excellence opérationnelle et la création de valeur pour les actionnaires, renforçant la collaboration entre Henry Schein et KKR.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.