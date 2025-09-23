KKR prend une participation majoritaire dans Sempra Infrastructure Partners
L'accord de vente porte sur une participation de 45 % de Sempra Infrastructure Partners, l'une des principales plateformes d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, à des sociétés affiliées de KKR pour 10 milliards de dollars en espèces.
Avant les ajustements, Sempra devrait recevoir 47 % de la trésorerie à la clôture, 41 % d'ici la fin de l'année 2027 et le solde environ sept ans après la clôture.
' Les transactions annoncées aujourd'hui renforcent la stratégie d'entreprise de Sempra en faisant progresser le programme de recyclage du capital de la société et la transition vers une entreprise de croissance de premier plan aux États-Unis ', a déclaré Jeffrey W. Martin, président et chef de la direction de Sempra.
