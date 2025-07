KKR: prend le contrôle de HealthCare Royalty Partners information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:41









(Zonebourse.com) - KKR annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans HealthCare Royalty Partners (HCRx), société spécialisée dans l'achat de redevances biopharmaceutiques.



Cette opération stratégique vise à renforcer les capacités de KKR dans l'investissement en royalties et crédits liés à la biopharma, tout en élargissant sa présence dans les sciences de la vie.



Fondée en 2006, HCRx a engagé plus de 7 Mds$ depuis sa création et gère actuellement 3 Mds$, avec un portefeuille de plus de 55 produits couvrant une dizaine de domaines thérapeutiques.



Clarke Futch, président et CEO de HCRx, conserve une participation minoritaire significative et continuera à diriger l'équipe, désormais intégrée à l'activité santé de KKR.





